El ilegal marroquí detenido en Almería acuchilló y pateó en el suelo a una menor para robarle el móvil

El inmigrante ilegal marroquí detenido en Almería acuchilló en el muslo, golpeó y dio patadas en el suelo a una menor que volvía a casa el pasado 21 de abril en la zona de la Vega de Acá, tras intentar otros dos atracos a punta de navaja. La juez ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza, al acusado por tres robos en tentativa y lesiones leves.

La titular de la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el investigado por los hechos ocurridos sobre las 21:40 horas del pasado 21 de abril en la capital almeriense.

Fuentes judiciales han confirmado que el hombre está investigado por tres delitos de robo en grado de tentativa y un delito de lesiones leves. La causa se tramita como diligencias urgentes, por lo que el acusado se enfrentará a un juicio rápido en las próximas dos semanas.

Ataques

La secuencia comenzó cuando el detenido se habría encarado con un grupo de cuatro personas que salía de cenar de un conocido restaurante situado en la calle Antonio Muñoz Zamora. Según las actuaciones, las amenazas del acusado obligaron a la pandilla a «salir corriendo» al temer por su integridad.

Más tarde, dentro de la ruta seguida por el investigado, se habría abalanzado contra una chica a las puertas de un gimnasio cercano, a la que también habría intimidado con el cuchillo. La mujer logró huir del lugar. El tercer ataque se produjo en la calle Ángel Gómez Fuentes. Allí, el arrestado dio alcance a una menor que volvía a casa y, tras abordarla, sacó un cuchillo mientras la agarraba y la amenazaba para que le entregara su teléfono móvil.

La menor se negó a darle su smartphone. Entonces, el detenido la habría empujado y golpeado contra el suelo, «dándole patadas» en la zona de la clavícula y «causándole un corte» con el cuchillo en el muslo derecho.

Pese a la agresión, la víctima consiguió «salir corriendo» y pedir auxilio a gritos. Varios viandantes escucharon sus llamadas de socorro y se acercaron hasta el lugar, lo que provocó que el investigado huyera de la zona. Posteriormente, fue detenido por estos hechos.

El caso se instruye por la vía rápida y el acusado permanecerá en prisión provisional, comunicada y sin fianza, a la espera de la celebración del juicio por los tres intentos de robo y las lesiones atribuidas.