Municipios de Almería y Granada ya tienen a uno de cada cuatro vecinos llamados Mohamed

Municipios de Almería ya han alcanzado porcentajes muy altos de vecinos llamados Mohamed, hasta el punto de que en Níjar este nombre supone ya el 18,49% de la población que reside de manera legal -los ilegales, evidentemente, no se pueden sumar-. Pero es que ese peso es todavía mayor si se suman otras grafías que el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía contabiliza por separado, como Mohammed (con dos emes), de modo que en ese municipio el porcentaje total de residentes legales con este nombre supera el 25%, según los datos consultados por OKDIARIO Andalucía. La cifra, contando a las personas que no tienen regularizada la situación, se dispararía hasta cotas incontrastables.

La estadística difundida este jueves por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía mide cuántas personas están inscritas con un nombre concreto y qué porcentaje representan sobre el total de habitantes de cada territorio. En este caso, los datos consultados por OKDIARIO Andalucía reflejan que el organismo diferencia entre variantes como «Mohamed» y «Mohammed», por lo que las cifras no aparecen unificadas en una sola entrada. Eso obliga a interpretar por separado cada grafía y, al mismo tiempo, permite constatar que el peso real del nombre es todavía superior cuando se suman las distintas formas registradas.

El caso más llamativo vuelve a estar en la provincia de Almería. Según esos datos oficiales consultados por OKDIARIO Andalucía, Níjar encabeza la lista con un 18,49% de vecinos llamados Mohamed. Detrás aparecen La Mojonera, con un 16,07%; Gérgal, con un 15,79%; y El Ejido, con un 12,86%. En la capital, Almería, el porcentaje baja hasta el 4,17%, aunque sigue siendo una cifra significativa por el tamaño de población del municipio.

Los datos del Instituto también reflejan que este fenómeno no se limita a la provincia almeriense, aunque es ahí donde se concentra con más intensidad. En Granada figuran igualmente varios municipios con porcentajes muy altos de población llamada Mohamed. Es el caso de Albuñol, con un 17,74%; Polopos, con un 16,54%; Zafarraya, con un 14,13%; y Murtas, con un 11,93%. Aun así, la provincia de Almería reúne algunos de los ejemplos más destacados por concentración y continuidad territorial.

El volumen total es todavía mayor cuando se tienen en cuenta los nombres compuestos o las apariciones de Mohamed en cualquier posición. Según los datos consultados por OKDIARIO Andalucía, en Andalucía hay 19.993 personas cuyo nombre contiene Mohamed en cualquier posición. De ellas, 6.049 corresponden a la provincia de Almería. A eso se suma la variante Mohammed, también recogida de forma diferenciada por el Instituto, con 8.039 personas en Andalucía y 2.349 en Almería cuando se busca en cualquier posición del nombre.

La estadística oficial también permite ver cuáles son las combinaciones más frecuentes. Entre ellas aparecen «Mohamed Amine», «Mohamed Amin», «Mohamed Ali», «Mohamed Reda», «Mohamed Said» o «Mohamed Rida», tanto en Andalucía como en la provincia almeriense. Esa presencia refuerza la idea de que no se trata de un dato aislado, sino de una tendencia ya asentada en determinadas zonas.

La actualización publicada este 16 de abril por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía deja así una fotografía precisa del peso de Mohamed en el padrón andaluz. Y esa imagen sitúa a varios municipios de Almería en la parte más alta de la tabla, con porcentajes especialmente elevados y con Níjar como caso más llamativo, al rozar el 20% sólo con la grafía Mohamed y superar el 25% al incorporar también Mohammed.