Carmen Tello sobre la aglomeración de la Feria de Abril: «Moverte de una caseta a otra es horrible»

Cada año, la Feria de Abril acapara multitud de titulares en la crónica social de nuestro país. La larga lista de famosos que acuden, los trajes de flamenca y el rebujito son los protagonistas indiscutibles de esta tradicional fiesta andaluza. Sin embargo, en este 2026, el debate que se está generando acerca de si las influencers están invadiendo El Real está dando mucho de qué hablar. Desde COOL, hemos querido conocer de primera mano cómo está viviendo Carmen Tello, la mujer del torero Curro Romero, esta aglomeración.

Curro Romero se ha consolidado a lo largo de los años como una de las figuras más habituales de la Feria de Sevilla. Sin embargo, por su avanzada edad y su delicado estado de salud, lo cierto es que en las últimas temporadas no ha sido visto en este evento de la capital hispalense. Quien sí continúa con esta tradición es Carmen, y es por ello por lo que ha podido opinar de primera mano sobre el aumento de afluencia que se está produciendo.

«Curro está en casa y yo me fui ayer a ver a mis nietas que salieron a caballo y me hacía ilusión verlas», comenzaba a decir. Aunque en todo momento se ha mostrado muy ilusionada de vivir esta fiesta típica de su ciudad natal, lo cierto es que al mismo tiempo ha señalado que está sorprendida con la cantidad de gente que se ha trasladado hasta Sevilla, algo que, en su opinión, puede llegar a ser incómodo. «Hay más gente que nunca. Para llegar a un sitio a las 14:30 horas hay que salir de casa a la 13:00 horas. No es normal. Yo de verdad que no sé qué va a pasar con tantísima gente. Anoche la cola de los taxis y los autobuses era increíble hasta donde llegaba. No daban abasto», expresaba.

Echando la vista atrás, Carmen señalaba que «había cambiado todo mucho» y que al final esta situación impedía andar de una manera libre y tranquila por la feria. «Con esa cantidad de gente es que no puedes andar por el recinto ferial. Moverte de una caseta a otra es horrible», sentenciaba.

Cabe destacar que esta valoración que ha querido compartir Tello con COOL es la misma que muchos sevillanos han expresado públicamente en los últimos días. Y es que hay quienes consideran que la Feria de Abril se está convirtiendo en un evento de exhibición y que, en cierta parte, eso está haciendo que se pierda la imagen cultural a la que siempre ha estado ligada esta fiesta castiza.