Este jueves 23 de abril, Día del Libro, es uno de esos días en los que Madrid tiene más movimiento de lo normal. Entre el trabajo, los recados y quienes aprovechan para salir un rato o acercarse a alguna librería, el coche vuelve a ser imprescindible para muchos. Y en medio de todo eso, hay algo que se repite bastante últimamente: antes de parar a repostar, mirar el precio casi por costumbre, algo que no es para menos, si tenemos en cuenta que en los últimos días la gasolina está cambiando más de lo habitual, a veces baja un poco, otras vuelve a subir, y eso hace que llenar el depósito ya no se haga sin pensarlo dos veces. La Guerra de Irán sigue detrás de todo esto y, aunque la rebaja del IVA ayuda algo, tampoco evita que el precio vaya dando estos cambios. Así que, si quieres saber cuánto cuesta hoy la gasolina en Madrid, aquí tienes los datos actualizados de este jueves 23 de abril.

Además, no hace falta moverse demasiado para notar diferencias. A veces en apenas unos kilómetros ya ves precios distintos, y eso, cuando llenas el depósito, se acaba notando más de lo que parece. Es verdad que antes muchos ni se fijaban, pero ahora cada vez más gente compara un poco antes de decidir dónde parar. Pero para tener una consulta más detallada, nada como elegir los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que hemos repasado, y con ello, ya sabemos cómo está hoy el precio de la gasolina en Madrid y qué estaciones tienen los precios más bajos.

Precio de la gasolina hoy 23 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Si quieres ver cuáles son las gasolineras más económicas en Madrid para el día de hoy, 23 de abril, a continuación te las dejamos:

Gasolina 95

Plenergy – Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,325 €/l

– Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,325 €/l Simon Grup – Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km 28,3 – 1,329 €/l

– Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km 28,3 – 1,329 €/l Ballenoil – Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,339 €/l

– Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Avda. de la Democracia, 62 – 1,339 €/l

– Madrid, Avda. de la Democracia, 62 – 1,339 €/l Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1,339 €/l

– Madrid, Calle José Paulete – 1,339 €/l Ballenoil – Coslada, Avenida Jarama, 17 – 1,339 €/l

– Coslada, Avenida Jarama, 17 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 – 1,339 €/l

– Madrid, Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km 26,7 – 1,339 €/l

– Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km 26,7 – 1,339 €/l Ballenoil – Coslada, Avenida Constitución, 28 – 1,339 €/l

– Coslada, Avenida Constitución, 28 – 1,339 €/l Plenergy – Coslada, Avenida San Pablo, 29 – 1,339 €/l

– Coslada, Avenida San Pablo, 29 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Calle G, 2 – 1,339 €/l

– Madrid, Calle G, 2 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Camino Hormigueras, 153 – 1,339 €/l

– Madrid, Camino Hormigueras, 153 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Calle Pirotecnia, 2 – 1,339 €/l

– Madrid, Calle Pirotecnia, 2 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 – 1,339 €/l

– Madrid, Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Cerro del Murmullo, 1 – 1,339 €/l

– Madrid, Calle Cerro del Murmullo, 1 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Francisca Torres Catalán, 24 – 1,339 €/l

– Madrid, Calle Francisca Torres Catalán, 24 – 1,339 €/l Supeco – Madrid, Calle Bruno Abúndez, 56 – 1,339 €/l

– Madrid, Calle Bruno Abúndez, 56 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km 20 – 1,339 €/l

– Madrid, Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km 20 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Calle Camino de las Hormigueras, 177 – 1,339 €/l

– Madrid, Calle Camino de las Hormigueras, 177 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Avenida del Mayorazgo, s/n – 1,339 €/l

– Madrid, Avenida del Mayorazgo, s/n – 1,339 €/l Petroprix – Madrid, Calle Herce, 41 – 1,339 €/l

– Madrid, Calle Herce, 41 – 1,339 €/l Plenergy – Coslada, Avenida del Jarama, 17 – 1,339 €/l

– Coslada, Avenida del Jarama, 17 – 1,339 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,349 €/l

– Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,349 €/l Petroprix – Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,359 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,359 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n – 1,359 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1,429 €/l

– Madrid, Calle José Paulete – 1,429 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,439 €/l

– Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,439 €/l Alcampo – Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,459 €/l

– Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,459 €/l Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca) – 1,479 €/l

– Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca) – 1,479 €/l Alcampo – Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,479 €/l

– Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,479 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,489 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,489 €/l Cepsa A4 Pinto 365 – Pinto, Calle Coto de Doñana, 1 – 1,509 €/l

– Pinto, Calle Coto de Doñana, 1 – 1,509 €/l BP Río Corvo 365 – Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26,00 – 1,519 €/l

– Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26,00 – 1,519 €/l BP Puente Arce 365 – Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,4 – 1,519 €/l

– Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,4 – 1,519 €/l Cepsa La Gavia 365 – Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,519 €/l

– Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,519 €/l Galp – Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n – 1,529 €/l

– Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n – 1,529 €/l Cepsa San Fernando 365 – San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros de los, 2 – 1,539 €/l

– San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros de los, 2 – 1,539 €/l Cepsa Mayorazgo 365 – Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1,539 €/l

– Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1,539 €/l BP La Gavia 365 – Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,539 €/l

– Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,539 €/l Avia – Alcorcón, Carretera M-506 km 4 – 1,549 €/l

– Alcorcón, Carretera M-506 km 4 – 1,549 €/l Avia – Alcorcón, Carretera M-506 km 4,900 – 1,549 €/l

– Alcorcón, Carretera M-506 km 4,900 – 1,549 €/l Shell – Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100 – 1,549 €/l

– Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100 – 1,549 €/l Galp – Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila – 1,559 €/l

– Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila – 1,559 €/l BP Mayorazgo 365 – Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1,559 €/l

– Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1,559 €/l Shell Atalayuela 365 – Madrid, Calle Guadalcanal, 36 – 1,569 €/l

– Madrid, Calle Guadalcanal, 36 – 1,569 €/l Shell Ricardo Tormo 365 – Butarque, Calle Marc Gené, 28 – 1,569 €/l

– Butarque, Calle Marc Gené, 28 – 1,569 €/l Cepsa Las Arenas 365 – Pinto, Calle Arenas, 2 – 1,579 €/l

– Pinto, Calle Arenas, 2 – 1,579 €/l BP Nassica 365 – Pinto, Calle Coto de Doñana, 6 – 1,579 €/l

– Pinto, Calle Coto de Doñana, 6 – 1,579 €/l BP Dualez 365 – El Álamo, Carretera M-404 km 4,950 – 1,589 €/l

– El Álamo, Carretera M-404 km 4,950 – 1,589 €/l Carrefour – Alcobendas, Carretera A-1 km 14,500 – 1,589 €/l

Gasóleo A

Alcampo – Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,547 €/l

– Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,547 €/l Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca) – 1,599 €/l

– Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca) – 1,599 €/l Alcampo – Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,599 €/l

– Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,599 €/l Lavaplus – Alcorcón, Avenida de Europa, 15 – 1,599 €/l

– Alcorcón, Avenida de Europa, 15 – 1,599 €/l Ballenoil – Griñón, Avenida Humanes, 171 – 1,609 €/l

– Griñón, Avenida Humanes, 171 – 1,609 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,617 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1,617 €/l Lavaplus – Base Aérea, Carretera de la Base km s/n – 1,617 €/l

– Base Aérea, Carretera de la Base km s/n – 1,617 €/l Petroprix – Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,617 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,617 €/l Lavaplus – Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,617 €/l

– Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,617 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,617 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,617 €/l Galp – Alcalá de Henares, Calle Villamalea, 2 – 1,624 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Villamalea, 2 – 1,624 €/l Petroprix – Leganés, Calle Vizcaya, 17 – 1,625 €/l

– Leganés, Calle Vizcaya, 17 – 1,625 €/l Ballenoil – Leganés, Calle Rey Pastor, 16 – 1,625 €/l

– Leganés, Calle Rey Pastor, 16 – 1,625 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,625 €/l

– Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,625 €/l Petroprix – Leganés, Calle Ricardo Tormo, 6 – 1,625 €/l

– Leganés, Calle Ricardo Tormo, 6 – 1,625 €/l Plenergy – Leganés, Calle Aluminio, 8 – 1,625 €/l

– Leganés, Calle Aluminio, 8 – 1,625 €/l Ballenoil – Butarque, Calle Ángel Nieto, 2 – 1,625 €/l

– Butarque, Calle Ángel Nieto, 2 – 1,625 €/l Ballenoil – Fortuna, Calle Vizcaya, 24 – 1,625 €/l

– Fortuna, Calle Vizcaya, 24 – 1,625 €/l Plenergy – Leganés, Calle Rey Pastor, 3 – 1,625 €/l

– Leganés, Calle Rey Pastor, 3 – 1,625 €/l Ballenoil – Leganés, Calle del Trigo, 5 – 1,625 €/l

– Leganés, Calle del Trigo, 5 – 1,625 €/l Plenergy – Leganés, Calle de Eduardo Torroja, 29 – 1,625 €/l

– Leganés, Calle de Eduardo Torroja, 29 – 1,625 €/l Plenergy – Valdemoro, Carretera de Valderremata km 4 – 1,625 €/l

– Valdemoro, Carretera de Valderremata km 4 – 1,625 €/l Petroprix – Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,625 €/l

– Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,625 €/l Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1,626 €/l

– Madrid, Calle José Paulete – 1,626 €/l Ballenoil – Arganda, Camino San Martín de la Vega, 8 – 1,629 €/l

Cómo puedes encontrar las gasolineras más baratas de Madrid

Con esto ya puedes hacerte una idea de cómo está hoy el precio, pero si quieres mirar otras zonas o comprobar si hay cambios a lo largo del día, lo más práctico sigue siendo el mapa del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Ahí puedes ver las estaciones cercanas, comparar precios y filtrar según el tipo de combustible. Lo puedes ver en listado como el mostrado, o a modo de mapa como el de la foto que te dejamos a continuación, correspondiente a Alcalá de Henares:

Viene bien sobre todo si no quieres desviarte mucho, porque en un momento ves qué tienes cerca y qué opción te sale mejor. Además, los precios se actualizan bastante, así que no está de más echarle un vistazo justo antes de repostar.