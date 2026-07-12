Vox pide la lista de instalaciones vacías en Baleares que Marlaska niega como alojamiento a los guardias civiles

Dos diputados de Vox han registrado en el Congreso de los Diputados una batería de tres preguntas al Gobierno que preside Pedro Sánchez con el objetivo de conocer qué instalaciones tiene vacías en Baleares, mientras los agentes de la Guardia Civil que llegan como refuerzos veraniegos a las islas no encuentran una vivienda digna por culpa de los elevados precios y la falta de ayudas.

El diputado de Vox por Baleares, Jorge Campos, firma la petición registrada junto a su compañero de bancada Andrés Alberto Rodríguez Almeida.

En el grupo parlamentario de Vox se incrementa la sospecha de que el Gobierno no está haciendo nada para ayudar a salvar la delicada situación de los agentes de la Guardia Civil que desembarcan en las islas como refuerzo durante la temporada de verano.

La primera de las tres preguntas es: «¿Tiene previsto el Gobierno facilitar algún tipo de alojamiento para los guardias civiles trasladados forzosamente a las Islas Baleares este verano?».

La segunda consiste en: «¿Tiene previsto el Gobierno adecuar el complemento salarial de insularidad de la Guardia Civil para así evitar o, al menos, paliar las indignas situaciones que sufren estos servidores públicos, que se ven obligados en muchas ocasiones a dormir en sus propios vehículos, en campings o en autocaravanas?».

La tercera y última es la que concentra más interés, dado que es aquí donde podrían darse soluciones que no se están abordando: «¿Cuenta el Gobierno con instalaciones sitas en las Islas Baleares, ya fueran de carácter civil o militar, que pudieran servir para satisfacer la necesidad de vivienda de los guardias civiles? En caso afirmativo, ¿cuáles son dichas instalaciones, qué capacidad de acogida tienen y qué grado de ocupación experimentan a día de hoy? ¿Qué uso o usos se les está dando a dichas instalaciones en la actualidad?».

Con las tres preguntas registradas, el diputado Jorge Campos ha declarado a OKBALEARES que «un año más el Gobierno ha dejado abandonados a los guardias civiles». «La prioridad de este gobierno es la inmigración ilegal. Nuestra prioridad es la Guardia Civil. Que los agentes tengan los mejores medios para combatir la inseguridad que genera la inmigración ilegal y acabar con ella. Al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, se le debería caer la cara de vergüenza», asegura.