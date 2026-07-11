Vox registra Dmocracia, la marca de ropa financiada por el Gobierno que promociona ‘la Rivers’

Vox ha solicitado el registro de la marca Dmocracia, la nueva firma de moda del Gobierno de Pedro Sánchez. La campaña se enmarca en las celebraciones de 50 años de España en libertad, al cumplirse medio siglo de la muerte de Francisco Franco y está protagonizada por Marina Rivers.

La solicitud para Dmocracia. Cuando te vistes, te posicionas figura en la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha de presentación del 9 de julio de 2026 y, por el momento, aparece en tramitación.

La colección se convirtió en una de las iniciativas más llamativas incluidas dentro del programa. Y, como era de esperar, no pasó desapercibida. Aunque el nombre Dmocracia no aparece expresamente en los pliegos de contratación, sí lo hace el expediente que da cobertura a toda la estrategia creativa de la campaña.

En el vídeo promocional, las modelos recorren los pasillos del Congreso de los Diputados hasta llegar al hemiciclo, transformando uno de los edificios más emblemáticos de la política española en el escenario de una campaña con estética de firma de moda.

No registraron la marca en la que gastaron 386.000 euros

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática explicó que 386.000 euros fue el presupuesto máximo para la campaña en cuestión. Según explicó, la producción de esas prendas costó 112.783 euros; el gasto en las sesiones fotográficas fue de 59.680 euros; el diseño y asesoría se hizo por 10.000 euros, y en almacén, envío y tarjetas se emplearon 2.752 euros.

El Gobierno precisó que Dmocracia no está planteada para ser producida ni para vender y sacar rédito económico. Según explicaron, es una colección creada exclusivamente para la campaña institucional y utilizada en acciones promocionales y eventos. Y, al parecer, no registraron la marca ante la Oficina de Patentes y Marcas, algo que sí ha hecho Vox, aunque por el momento no se han pronunciado al respecto. La solicitud figura en tramitación.