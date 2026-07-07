La marca de ropa del Gobierno de Sánchez nace al amparo de un plan de más de 13 millones de euros

Sudaderas oversize, camisetas de estética streetwear, campañas con influencers, un videoclip grabado en el Congreso de los Diputados y un sorteo en Instagram. Podría parecer el lanzamiento de una nueva firma de moda urbana, pero detrás de DMOCRACIA está el Gobierno de Pedro Sánchez.

La colección se ha convertido en una de las iniciativas más llamativas incluidas dentro del programa «España en Libertad. 50 años», la conmemoración organizada por el Ejecutivo para celebrar el medio siglo transcurrido desde la muerte de Francisco Franco. Y, como era de esperar, no ha pasado desapercibida.

Más de 13 millones para el Plan por la Democracia

La marca de ropa nace dentro del Plan de Acción por la Democracia, impulsado por el Ejecutivo tras el periodo de reflexión anunciado por Pedro Sánchez en la primavera de 2024.

Según la información publicada por distintos medios y la documentación oficial, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha destinado más de 13 millones de euros al desarrollo de este plan, un presupuesto que engloba diferentes acciones de comunicación, actividades institucionales y la programación de «España en Libertad. 50 años».

El Gobierno sostiene que el objetivo es acercar los valores democráticos a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, utilizando nuevos formatos y lenguajes.

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Cuando la democracia se convierte en una marca

Dentro de esa estrategia nació DMOCRACIA, una colección inspirada en el universo del streetwear y dirigida especialmente a la Generación Z. Su lema es toda una declaración de intenciones: «Cuando te vistes, te posicionas».

La campaña intenta trasladar el mensaje de que la moda también puede servir para expresar valores democráticos, utilizando códigos visuales similares a los de las grandes firmas urbanas. Para su presentación se produjo un vídeo promocional grabado en el interior del Congreso de los Diputados, donde varios modelos recorren los pasillos de la Cámara Baja hasta llegar al Hemiciclo.

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Uno de los aspectos que más comentarios ha generado es que la colección no puede comprarse. Las prendas tampoco se han distribuido de forma general entre los ciudadanos.

En lugar de comercializar la ropa, el Ejecutivo optó por una estrategia habitual en las marcas de moda: crear expectación mediante un lanzamiento limitado y repartir las primeras unidades a través de sorteos en Instagram. Para participar era necesario seguir la cuenta oficial, dar «me gusta» y compartir la publicación en redes sociales.

La campaña también ha recurrido a creadoras de contenido como Marina Rivers y Sara Fructuoso, que han mostrado las prendas en sus perfiles sociales y han difundido el mensaje de la iniciativa entre cientos de miles de seguidores. El objetivo declarado es acercar la democracia a las nuevas generaciones utilizando los mismos canales con los que consumen moda, ocio y tendencias.