Puente sigue atacando en redes a Feijóo mientras España está en vilo con los incendios: ahora le llama «absentista»

Óscar Puente, ministro de Transportes, sigue tuiteando insultos contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras España entera está en vilo con el incendio que azota Los Gallardos (Almería) y se ha saldado ya con 12 muertos, 23 personas desaparecidas y ocho heridos. Este sábado, ha cargado contra Feijóo llamándolo «absentista».

En concreto, ha replicado a un vídeo en el que el líder del PP ha respondido a las críticas que ha recibido esta semana de la izquierda como consecuencia de defender al trabajador honrado y decir que perseguirá la lacra del absentismo laboral. Feijóo ha señalado en su intervención en el Congreso de Nuevas Generaciones que está en política «para dar debates valientes», y ha dejado claro que si hay críticas le da igual, porque él no va a renunciar a su responsabilidad.

Puente ha replicado a Feijóo atacándolo: «Dar debates valientes… como el que diste el día de la lumbalgia, absentista!». Sus declaraciones hacen alusión a que Fejóo, en las elecciones generales de 2023, hizo un breve parón en su campaña como consecuencia de una lumbalgia.

Dar debates valientes…como el que diste el día de la lumbalgia, absentista! https://t.co/MN3RCFm7Dg — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 11, 2026

Así, el ministro ha protagonizado una nueva salida de tono en unas jornadas marcadas por la tragedia de Almería, con un incendio que ha arrasado más de 6.000 hectáreas y con más de 1.400 vecinos que permanecen desalojados de sus viviendas ante la evolución de las llamas. Y con el incendio forestal declarado en Gargüera de la Vera (Cáceres), en el que diez medios aéreos trabajan para extinguirlo.

Que deje de esparcir odio, le pide el PP

«Parece que quieren que Feijóo llegue también bajo Palio, como el caudillo. Spoiler: ni así va a llegar», publicó en este viernes en X, relacionando una eventual llegada de Feijóo al poder con la figura de Francisco Franco.

Un mensaje ante el que se alzó el Partido Popular: «España llora a las víctimas de un incendio terrible y Óscar Puente dando vergüenza ajena en Twitter. Le vamos a pedir por respeto que hoy se calle y que deje de esparcir su odio».

España llora a las víctimas de un incendio terrible y Óscar Puente dando vergüenza ajena en Twitter. Le vamos a pedir por respeto que hoy se calle y que deje de esparcir su odio. pic.twitter.com/a9u7uRiP7y — Partido Popular (@ppopular) July 10, 2026

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, también ha lamentó que tenemos «un terrible incendio que ya ha dejado muertos y varios desaparecidos, y un ministro insultando a la oposición». Cuando Puente publicó su tuit contra el líder del PP, el ministro no se había pronunciado todavía sobre los incendios.

Sánchez no irá hasta el lunes

Lo cierto es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin pisar Almería. Y no prevé hacerlo hasta el próximo lunes, cuatro días después de desatarse el incendio, según han informado fuentes del Ejecutivo. Este sábado, Sánchez ha enviado al triministro Félix Bolaños.

Mientras, numerosos dirigentes internacionales siguen expresando sus condolencias a las víctimas del incendio de Almería, que se ha convertido en el más grave de este siglo en España por número de víctimas mortales.