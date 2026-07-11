El incendio de Los Gallardos (Almería), que ha quemado ya 6.600 hectáreas, se estanca y ofrece una «perspectiva favorable» para su estabilización en las próximas horas, según ha anunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha visitado la zona afectada por las llamas.

El cese del viento y la subida del índice de humedad de este sábado han abierto «ventana de oportunidad» para los bomberos de la UME, Infoca y Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). Los medios desplazados en el lugar van a pasar a «trabajar en ataque» tras el cambio de condiciones meteorológicas que permite atajar las llamas.

OKDIARIO ha accedido a las inmediaciones de la carretera que lleva a Bédar, el epicentro del devastador incendio de Los Gallardos (Almería), y en el vídeo de esta noticia se muestran las imágenes que el fuego ha dejado a su paso.

Fallecidos, heridos y desalojados

Un total de 12 personas han perdido la vida, a las que ya se les ha practicado la autopsia y se está a la espera de analizar las muestras de ADN para su identificación.

Los agentes de la Guardia Civil mantienen activa la búsqueda de posibles víctimas del incendio forestal originado el pasado jueves con nuevas batidas sobre la zona afectada por las llamas, al tiempo que trabajan en identificar los vehículos que han encontrado calcinados en el término municipal de Bédar.

También se ha tenido que atender a 18 heridos, de los cuales cinco se encuentran en estado grave. Siete de ellos están siendo atendidos en el Hospital Universitario Torrecárdenas y uno se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Otros cuatro pacientes de entre 48 y 61 años siguen ingresados en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. El Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa ha sido el encargado de atender a los once pacientes restantes, de los que aún se espera evolución.

Las más de 1.400 personas que tuvieron que «salir con lo puesto» y evacuar sus casas ya han sido trasladadas a establecimientos de la zona. El Centro de Atención a Familiares (CAF) se ha reubicado en el Centro de Salud de Garrucha, abierto las 24 horas y con atención psicológica.