Elsa Pataky se sincera como nunca en ‘El Hormiguero’ sobre su familia: «Mis hijos son muy salvajes»

Elsa Pataky ha regresado a España desde Australia y ha visitado El Hormiguero en Antena 3 para promocionar El Homenaje, la nueva serie que protagoniza y que se estrena el jueves 23 de abril en la plataforma SkyShowtime. Se trata de un thriller en el que las autoridades tienen que intentar resolver un crimen ocurrido dentro de una de las familias más poderosas del país.

Homenaje a Eusebio Poncela

La actriz, al comienzo de la entrevista, no ha querido olvidarse de su compañero de reparto en El Homenaje, Eusebio Popncela, quien falleció a los 79 años el pasado mes de octubre de 2025. «Cuando rodábamos, estaba malito. Es una coincidencia un poco rara que la serie se llame El Homenaje y el otro día, cuando estrenamos, hicimos un homenaje a Eusebio Poncela. Tuve la suerte de hacer de su hija en mis dos últimas series y ha sido un regalo. Le tengo un cariño que llevará toda la vida porque es un maestro de la interpretación. Tenía un sentido del humor muy irónico que no sabías si bromeaba o no, si iba en serio o no. Tenías que ir con cuidado, pero era muy especial. Él dijo que eso iba a ser lo último que iba a hacer, le llevaron al hospital y pensábamos que no terminaría la serie, pero lo hizo».

Elsa Pataky habla de su nueva serie

Sobre El Homenaje, la actriz ha dicho: La serie es una historia de familia. La familia te hace. Son personajes muy complejos, víctimas de lo que les ha pasado. Se dice que la familia es refugio de tormenta o la tormenta misma, y esta familia es la tormenta completa, desde el principio a fin».

.@ElsaPataky_ nos cuenta la trama de ‘El Homenaje’, la nueva serie que protagoniza y que se estrena mañana en @SkyShowtime #PatakyEH pic.twitter.com/mj4tGfirOh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 22, 2026

Motos ha recordado que, con esta serie, Pataky se ha pasado a la producción y la actriz ha confesado: «Como productora he aprendido que hay muchas cosas de las que los actores ni se enteran».

«Estábamos rodando y era una secuencia de acción y una de las actricves tenía que dar un golpe a otra y se quedaron atascadas. Lo intentamos, pero el director dijo que lo dejábamos porque estábamos perdiendo tiempo y dinero. Yo, que estaba en el monitor, dije: Esto lo tenemos que hacer.», ha dicho Pataky, confesando que, tras su experiencia en el cine de acción, instruyó a las actrices involucradas para que saliera la toma. Tanto es así que le dio una bofetada falsa a Pablo Motos en directo.

Elsa Pataky como madre

Motos ha recordado que tanto su marido, el famoso actor Chris Hemsworth, como ella hacen un cameo en la serie, a lo que ella ha dicho: «La verdad es que fue fácil porque mis hijos hacen de mis hijos y no tenían que actuar mucho. Les dije que fueran ellos mismos».

«Mis hijos son muy salvajes. Traerles a una ciudad es como meterles en una jaula. Meterles en un piso es una desesperación, me quiero pegar un tiro», ha confesado la actriz sobre cada vez que viaja a Madrid con su familia.

«En el hospital ya tenemos un abono», ha dicho Pataky haciendo referencia a la vida salvaje y activa físicamente que llevan sus hijos en Australia.

«Me gustaría que mis hijos heredaran de mí el hecho de saber vivir cada momento y no rendirse nunca. Ahora se pagan y se hacen daño. El otro día a puñetazo limpio en la calle, pero les he dicho que esto, a partir de los doce años, se acabó», también ha comentado.

«No soy una madre estricta. Que mis hijos sufran, lo llevo muy mal. Ha dicho Pataky, confesando que le cuesta mucho castigar a sus hijos: «No hay papel más difícil que el de ser madre».

«En Australia me miran como que prácticamente esta mujer maltrata a sus hijos», ha bromeado Pataky sobre las diferencias entre los padres españoles y los australianos. «Allí se les aparta y se les habla bajito. Son mucho más discretos».