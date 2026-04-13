La película de Chris Hemsworth que ya es top 1 en Prime Video: adictiva si eres amante del cine de acción

Si te encantan las ficciones de acción no te puedes perder la película Ruta de escape (Crime 101) protagonizada por el actor Chris Hemsworth que acaba de llegar a Prime Video donde se ha posicionado en el número 1 en 51 países. Una cinta lanzada internacionalmente por Sony Pictures que no tuvo mucho éxito en la taquilla de las salas de cine y que, sin embargo ha entrado en la plataforma de streaming por la puerta grande. Cuenta la historia de un escurridizo ladrón de joyas que ha perpetrado una serie de atracos con los que tiene desconcertada a la policía. Todo cambiará para él cuando se cruza con Sharon, una agente de seguros, y un detective que cree descubierto el patrón de los robos. Ruta de escape es una ficción perfecta para los que buscan una película de acción entretenida que mantiene la tensión desde el primer momento y que sorprende por sus escenas de persecución trepidantes.

La película Ruta de escape es una adaptación de la novela aclamada novela Crime 101 de Don Winslow y tiene una duración aproximada de 2 horas y 20 minutos. Una ambiciosa cinta que ha sido dirigida por Bart Layton, al que conocemos por su trabajo en la ficción American Animals, y cuyo guion está firmado por el propio Bart Layton y Peter Straughan. Además, ha contado con un reparto increíble compuesto por los actores Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo y Barry Keoghan, Una película que no se pueden perder los aficionados a las ficciones de acción y suspense.

¿Qué ocurre en la película Ruta de Escape?

Esta cinta está ambientada en el caluroso Los Ángeles y cuenta la historia de Mike, un inteligente, atractivo y escapista ladrón de joyas, al que da vida el actor Chris Hemsworth, que ha logrado despistar a la policía con sus atracos. Cuando Mike está planeando el golpe que cambiará su futuro, conoce por casualidad a Sharon, papel que interpreta la actriz Halle Berry, una agente de seguros que no está pasando por su mejor momento.

Al mismo tiempo, Lou Lubesnick un espabilado detective, cuyo papel interpreta el actor Mark Ruffalo, está convencido de haber encontrado el patrón con el que Mike realiza sus robos y se irá acercando cada vez más al ladrón. Según la sinopsis oficial de la película; “la línea entre cazador y presa comienza a difuminarse, y los tres se enfrentan a decisiones que marcarán sus vidas, dándose cuenta de que no hay vuelta atrás”,

La película sigue la tónica de las clásicas de robos con un protagonista con una personalidad magnética y que sobre todo me recuerda a la mítica Heat de Michael Mann de 1995. En esta conocida cinta su protagonista es también un ladrón de altos vuelos y cómo el atraco se convierte en un fiasco. Además, cuenta con unas increíbles vistas desde el aire de la ciudad de Los Ángeles como Ruta de escape.

El reparto de esta película de acción

El conocido actor Chris Hemsworth es el protagonista y hace el papel del atractivo e inteligente Mike, un conocido ladrón de joyas de Los Ángeles al que la policía no consigue atrapar. También tienen un papel de peso los actores Mark Ruffalo que da vida al detective Lou Lubesnick que está siguiendo a Mike, Barry Keoghan a Ormon, un joven motociclista que tiene crisis psicóticas y es bastante violento y Halle Berry como Sharon, una agente de seguros que está pasando por una mala racha y se asocia con Mike.

Aunque la película Ruta de escape cuenta con un reparto enorme, destacamos la participación de los actores Corey Hawkins como el detective Tillman, uno de los compañeros de Lou, Jennifer Jason Leigh como Angie Lubesnick, la esposa separada de Lou, Nick Nolte como Money, un traficante del hampa bien conectado pero impredecible, Tate Donovan como Steven Monroe, un cliente rico de Sharon, Devon Bostick como Devon, un hacker, Payman Maadi como Sammy Kassem, Drew Powell como el detective Townsend y Matthew del Negro como el capitán de policía Stewart.

La película Ruta de escape es una buena opción para los que están buscando una ficción de acción potente que cuente con un protagonista inteligente con una trama interesante y con largas persecuciones. Además de esta cinta en las plataformas de streaming se pueden encontrar otras películas de acción perfectas para el fin de semana como Juego de ladrones: El atraco perfecto (2018) y Triple 9 (2016), que se pueden ver en Prime Video, The Town (Ciudad de ladrones) (2010) que está disponible en Netflix y Prime Video y El gran golpe (The Baker) (2022) en Apple TV+ y Prime Video.