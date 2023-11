Ximo Puig afirma que «nunca voy a ser un obstáculo» y que «si aporto estaré y si no, no estaré»

El secretario general del PSOE valenciano y hasta este lunes ministrable el socialista Ximo Puig ha manifestado este martes que «nunca voy a ser un obstáculo, si aporto estaré y, si no, no estaré». Las manifestaciones de Ximo Puig se producen el día después de que el presidente del Gobierno de España socialista Pedro Sánchez decidiera no contar con él en la composición de su nuevo gobierno, en el que hay nada menos que 22 ministros, entre los que se encuentra su virtual sucesora en el PSPV, la marca valenciana del PSOE, Diana Morant. Pero, no figura Ximo Puig.

Ximo Puig no ha asistido este lunes al Pleno de las Cortes Valencianas, a pesar de que es el presidente del Grupo Socialista en es Cámara. Ni tampoco será quien este miércoles dirija la réplica al presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón en el pleno que debatirá la Ley de Amnistía en el parlamento autonómico.

Todo ello, en el momento en que una buena parte del socialismo valenciano empieza ya a vislumbrar con claridad un relevo en la cabina de mando del partido. Ximo Puig, no obstante, es también senador territorial.

Este martes, Ximo Puig ha reaparecido en una entrevista en Radio Valencia, que ha recogido Europa Press. En esa entrevista, ha dicho que él «no era» candidato a ministro y que su vocación «nunca fue» ocupar un cargo en el Gobierno. Sin embargo, esa no es la tesis que han mantenido las fuentes consultadas. Es más, tal como publicó en su día OKDIARIO, los separatistas catalanes llegaron a transmitir a Moncloa su deseo de que Ximo Puig estuviera en ese gobierno. Cosa que, finalmente, no ocurrió.

También, ha considerado que la inclusión de Diana Morant en el nuevo Ejecutivo de Sánchez «no cambia en absoluto» la situación del PSOE valenciano. Pero, además, ha dicho que su intención sigue siendo «trabajar intensamente por construir una alternativa en la Comunidad Valenciana» y que el proceso congresual no está abierto.

No obstante, Ximo Puig ha sostenido que «tengo que tomar mis decisiones y el partido las tomara democráticamente como siempre», si bien ha manifestado que «yo nunca seré un obstáculo», para añadir que «si aporto estaré y si no aporto, pues no estaré». Y sobre el hecho de que Pedro Sánchez no le haya nombrado ministro ha señalado que para él «no es un desprecio ni un menosprecio, en absoluto».