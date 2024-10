El Grupo Parlamentario de Vox ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) ante las Cortes Valencianas en la que reclama al presidente del Gobierno Pedro Sánchez que elimine todos los peajes de las autopistas en suelo valenciano y que no implante ninguno y reclama, también, que no se establezcan nuevas tasas ni impuestos para los vehículos. Exige, finalmente, que el Gobierno de España reduzca también los que ya están en vigor. Para ello, Vox utiliza, entre otros, un argumento que señala de modo indirecto al propio Sánchez y al Falcon, el avión que el presidente del Gobierno utiliza para sus viajes: «Mientras que usan los privilegios que les dan sus responsabilidades institucionales para viajar de forma abusiva en aviones privados y vehículos y vehículos oficiales, pretenden imponer a todos los españoles un nuevo modelo económico basado en la pobreza, la falta de libertad a través de nuevos peajes, impuestos y tasas verdes».

El Falcon que Pedro Sánchez utiliza para sus viajes sigue un día sí y otro también de plena actualidad. Y no sólo por el uso que el presidente le ha dado, sino por episodios como el protagonizado como el protagonizado por el ministro de Economía, Comercio y Empresas Carlos Cuerpo cuando este mes de septiembre aseguró que el Falcon «no es cómodo», porque carece de una funcionalidad importante: no se puede «echar el respaldo completo hacia atrás», según publicó OKDIARIO.

En su PNL, Vox sostiene que con casi 3,5 millones de españoles en paro y la gravedad del asunto de la vivienda para los jóvenes y la creación de sus familias, el Gobierno de Sánchez ha decidido poner sobre la mesa una medida «que ataca directamente al bolsillo de las familias y de todos los que necesitan desplazarse por carretera para ir a trabajar por las mañanas».

Vox y los peajes

Vox, además, incide en que la implantación de esos nuevos peajes tendría «efectos negativos inmediatos» en la competitividad de toda la economía española, porque encarecería el precio de los productos, «dificultando su exportación como consecuencia de nuestra situación periférica y lastrando la producción y el consumo».

Y es justo después de esa última apreciación, cuando la formación de Santiago Abascal lanza su indirecta a Sánchez y a su uso del Falcon: «Mientras que usan los privilegios que les dan sus responsabilidades institucionales para viajar de forma abusiva en aviones privados y vehículos y vehículos oficiales, pretenden imponer a todos los españoles un nuevo modelo económico basado en la pobreza, la falta de libertad a través de nuevos peajes, impuestos y tasas verdes».

Ya en 2020, Vox llevó al Congreso una iniciativa que tenía por finalidad regular el uso del Falcon por parte de la Presidencia del Gobierno para evitar su «utilización abusiva», así como casos de «mala praxis» por parte de Sánchez, según publicó entonces OKDIARIO.

En enero de 2022, el líder de Vox Santiago Abascal, con motivo de un viaje a Valladolid para arropar a Juan García-Gallardo en su presentación como candidato de Vox a presidir la Junta de la Castilla y León, y en una parada del viaje, quiso hacerse la foto a bordo de un camión de mercancías anunciando su inminente llegada al mitin. Vox subió el vídeo en el momento en que Abascal subía a la cabina del camión y puso este mensaje: «Unos volando en Falcon y otros pisando el asfalto». Ahora, Vox pide que, precisamente eso, el paso por el asfalto de las autopistas, sea gratuito en la Comunidad Valenciana.