Vox pide a Sánchez que «coja el Falcon, venga a Andalucía, y mire a los ojos a los agricultores»

Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «que coja el Falcon, venga al Parlamento, mire a los ojos a los agricultores del Condado y les diga por qué no les quiere dar agua”.

Gavira ha asegurado en la habitual rueda de prensa en el Parlamento andaluz, que «somos conscientes» de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “no tiene la obligación legal de comparecer, pero si la moral”, tras solicitar su comparecencia este martes, junto a las de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la del comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, dentro del proceso de tramitación de la Proposición de Ley para la regularización de las tierras del Condado de Huelva aprobada.

Como señala Gavira, “si comparecen tendrán la oportunidad de escuchar, no las aseveraciones, las reflexiones, las preguntas y las cuestiones que les vamos a hacer desde el Grupo Parlamentario Vox, sino de los agricultores de la zona del Condado de Huelva”, ya que, como recuerda, Vox “va a ser su altavoz”, como ha venido ocurriendo desde el principio de este asunto.

Para el portavoz parlamentario de Vox, “Sánchez y su ministra podrán responder a los agricultores sobre esas infraestructuras hídricas que tanto prometen, y que les aclaren por qué estando aprobadas presupuestariamente todavía no se han realizado y por qué en Huelva no se aprovecha todo el agua, que es lo que está sucediendo”, al tiempo que también “les podrán decir a los agricultores, mirándoles a los ojos, por qué no les quieren dar agua y por qué no quieren ni la agricultura ni la ganadería de esa zona”. “Que coja el Falcon, que es lo que le gusta hacer, venga aquí a Sevilla, y que mire a los ojos de los agricultores de esa zona de Huelva”, ha espetado Gavira a Sánchez.