Vox apoya la Gigafactoría de Sagunto, en Valencia, pero no asistirá a su presentación mañana para no hacerse la foto con el presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez y con el presidente de la Generalitat Valenciana el también socialista Ximo Puig: «No vamos a blanquear a un gobierno asolado por la corrupción y que huye de la sesión de control» en las Cortes Valencianas, según ha explicado hoy la síndica portavoz de la formación de Santiago Abascal en el parlamento autonómico, Ana Vega.

La ausencia de Ximo Puig a la sesión de control de las Cortes Valencianas, que se celebrará mañana, jueves, para hacerse la foto con Sánchez en Sagunto, sigue trayendo cola. Hoy, ha sido Vox la formación que ha mostrado su indignación. Y ha ido un paso más allá: rechaza acudir a la presentación de la Gigafactoría de Sagunto porque no quiere ser parte de esa foto con Sánchez y Puig. Pretende evitar que ni lejanamente se les asocie con ninguno de los 2. Pero, sobre todo, con Puig, al que además quieren obligar a que se someta a la sesión de control que ahora elude.

La sesión de control a la que Ximo Puig no asistirá era de las más importantes de la legislatura. Confluían en ella varios asuntos. De un lado, las revelaciones del denominado caso Azud. Un procedimiento con casi 60 imputados cuyo secreto de sumario se ha levantado hace unos días después de 5 años de investigación policial y judicial. En síntesis, su objetivo es el de esclarecer los presuntos pagos y cobros de supuestas comisiones a cambio de también supuestos favores urbanísticos en el Ayuntamiento de Valencia.

De otro, la dimisión del portavoz socialista en las Cortes Valencianas el socialista Manuel Mata, que hasta ahora compatibilizaba su tarea parlamentaria con la codefensa del principal imputado en el caso Azud, el empresario Jaime Febrer. Pero sin duda, el asunto que más de cerca tocaba al presidente valenciano es el relacionado con su hermano Francis Puig, del que puntualmente viene informando OK DIARIO.

Vox no va a permitir que Ximo Puig eluda las Cortes. Y, por ello, según ha anunciado hoy Ana Vega, va a solicitar un pleno extraordinario. El objetivo es que tanto Puig como sus consejeros comparezcan y se sometan a las preguntas de control de la Cámara autonómica. Los valencianos, ha dicho Ana Vega, «no merecemos un gobierno asolado por la sombra de corrupción. Cuando no es el caso de los hermanos de Puig y su hijo es la señora Oltra. Y, ahora, sumamos al síndico del Partido Socialista», el citado Manuel Mata.

Respecto a Manuel Mata, Ana Vega ha hecho alusión a una información publicada por OK DIARIO apenas unos días antes de su dimisión: nos preguntamos -ha dicho Ana Vega «si era ético y estético que Mata utilizase el coche oficial para visitar en la cárcel a uno de los cabecillas de la trama, que presuntamente había sobornado a cargos de PSOE y PP» y ha dudado, también, de la supuesta legalidad de que el síndico de un partido implicado «conozca toda la causa y sea juez y parte».