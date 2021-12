La síndica de Vox en las Cortes Valencianas Ana Vega ha denunciado hoy que en España «tiene más derechos un inmigrante ilegal» que «quien decide no vacunarse».

Vox no está de acuerdo con la implantación del pasaporte covid y presentará, a lo largo de esta semana, recursos contra ese pasaporte en las diferentes comunidades autónomas del Estado Español. Así, lo ha anunciado la síndica portavoz de la formación en las Cortes Valencianas la alicantina Ana Vega. El pasaporte es, a día de hoy, obligatorio para acceder a muchos locales y comercios en la Comunidad Valenciana, donde además, el presidente de la Generalitat el socialista Ximo Puig, no ha rechazado implantar también el certificado covid para los sanitarios. Si lo hiciera, seguiría el modelo de Baleares, gobernada por la también socialista Francine Armengol.

Sin embargo, Vox está en el polo opuesto a los socialistas. Entiende la formación de Santiago Abascal que ese pasaporte es ilegal porque restringe derechos fundamentales y que su implantación no está dando resultado por cuanto los contagios continúan en línea ascendente. En esa línea, Vega defiende también que Puig no puede escudarse en la efectividad del pasaporte para defender la continuidad del documento como requisito para acceder a restaurantes, bares y comercios. De hecho, Vega ha explicado hoy que el pasaporte covid es una medida «coactiva» que perjudica «a los mismos de siempre», en referencia a la hostelería y al ocio nocturno, sectores ambos ya muy perjudicados por la pandemia «y ahora que parecía que iban a levantar cabeza, hay que machacarlos». A todo ello, según ha explicado Vega, hay que sumar que Ximo Puig no descarta incrementar las medidas restrictivas si los contagios continúan aumentando.

Las palabras de Vega continúan la línea marcada recientemente por el líder de Vox, Santiago Abascal quien, según publicó OK DIARIO, ya anunció el rechazo de su formación al citado pasaporte covid y exigió que no se señalara con el dedo a quien decida no vacunarse. Vox ha decidido también recurrir todos los decretos, resoluciones administrativas o leyes que vulneren los derechos de los españoles. En este sentido, Vega ha sentenciado que, como dijo (Jorge) Buxadé (europarlamentario de Vox): «En España un inmigrante ilegal tiene más derechos que un español que decide libremente no vacunarse». Vega, además, ha sostenido que carece de sentido que exija el pasaporte covid a los familiares de personas que se encuentran en residencias u hospitales, cuando no se les exige a los propios trabajadores de esas residencias y ha insistido en que la medida no es eficaz ni efectiva por cuanto los contagios continúan aumentando.