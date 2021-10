Vox califica de «acción delictiva y criminal» el bloqueo de los ‘ecolojetas’ de Greenpeace en el puerto de Sagunto a una embarcación norteamericana que transportaba gas. Vox ha defendido que esa acción debe ser condenada.

Además, Vox ha impulsado una declaración institucional en las Cortes Valencianas frente a estas actuaciones que, además, afectan gravemente al interés y la prosperidad en un momento en que existe una clara dependencia energética, pero no ha obtenido el respaldo del resto de grupos de la Cámara.

El pasado martes, una embarcación de Greenpeace bloqueó la entrada en el puerto de Sagunto de otro barco, que transportaba gas desde Estados Unidos, en lo que denominaron protesta por el uso de combustibles fósiles. La protesta de Greenpeace impidió también la circulación marítima y puso en riesgo a las personas que se encontraban en las embarcaciones. La Guardia Civil tuvo que subir al buque de Greenpeace para desactivar el bloqueo. El capitán del barco que saboteaba la descarga de gas fue detenido.

Ana Vega, síndica portavoz de Vox en las Cortes Valencianas ha afirmado que la acción llevada a cabo por «estos ecolojetas» de «secuestrar un barco», en este caso procedente de Estados Unidos y que transportaba gas es «delictiva y criminal» y ha dicho que debe ser condenada «con muchísima rotundidad». Máxime, en un momento «crítico para España», donde el precio de la energía está disparado y las familias «no saben si van a poder pagar los recibos de la luz».

Ana Vega ha efectuado estas manifestaciones en el transcurso de una entrevista en Es Radio. Y ha dicho que la declaración institucional de Vox no recibió apoyo del resto de formaciones, lo que en el caso de PP y Ciudadanos se ha producido porque pedían a Vox «suavizar la declaración institucional y que la condena no fuera tan rotunda». Mientras que Vox piensa que «o se condena o no se condena. No puede haber medias tintas». Según ha relatado Ana Vega, el barco se ha quedado en el Puerto de Sagunto y el propio Greenpeace ha dicho que lo iban a desguazar y que tenía tres barcos preparados, porque «al estar subvencionados con tantísimos millones con los que los riegan, les da igual perder los barcos y van a seguir haciéndolo». También ha dicho que han tenido conocimiento de que la multa que les imponen por estas acciones ronda el medio millón de euros y las pagan sin ningún problema, constantemente. «Mientras estén subvencionados con chorros y chorros de millones van a seguir haciendo estas acciones delictivas un día detrás de otro».

A continuación, la entrevista se ha centrado en cuestiones autonómicas. Una, la referente al caso de los 10 burros anti-incendios fallecidos en el Desert de Les Palmes (Castellón), que ha provocado la dimisión del director general del Medio Natural: «Lo han hecho dimitir para que no tuviera que dimitir la consellera (Mireia Mollà), que se había desentendido totalmente desde hacía dos meses de la situación de los animales».

Acerca de la cuestión de la menor abusada por el ex marido de Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano, y de los menores tutelados, ha calificado la cuestión de «muy sangrante». «Hay una sentencia -ha explicado-, que dice que Mónica Oltra intentó aminorar el daño que se iba a producir en la Conselleria a raíz de la sentencia», por lo que ha reclamado que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana «saque sus manos de los niños tutelados, que son los más vulnerables, y de los ancianos».

Finalmente, en torno a un posible adelanto electoral en la Comunidad Valenciana, Ana Vega ha contado que Vox está pidiendo al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig que convoque elecciones desde abril, porque a su entender el hemiciclo no representa el sentir real de los ciudadanos. En la última sesión de control Vox pidió, de nuevo, a Puig que convocara elecciones. «Unas veces dicen que van a ser a final de año, otras en primavera. Parece que ese run-rún electoral se está haciendo cada vez más cierto» sobre todo a causa del retraso de los presupuestos y la clara posibilidad de que no se aprueban en tiempo y ha desvelado la «guerra que hay entre Compromís y el PSOE por repartirse el trozo de pastel. Con lo cual, se está materializando ese runrún de posible adelante electoral». No obstante, ha afirmado con rotundidad que Vox está preparado tanto si las elecciones autonómicas valencianas se celebran ahora como si lo hacen en 2023 y ha sostenido, finalmente, que serán los órganos nacionales de su formación los que decidirán el candidato y que ella confía plenamente en esos órganos.