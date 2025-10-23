Vicente Barrera se perfila como candidato de Vox en Valencia tras ser designado presidente provincial

El ex vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera, se perfila como el próximo candidato de Vox a la Alcaldía de Valencia, después de que el Comité Ejecutivo Nacional del partido le haya situado este jueves al frente de la dirección provincial del partido. Una responsabilidad en la que Vicente Barrera releva a Ignacio Gil Lázaro. El número 2 de Vicente Barrera en la dirección provincial será el también ex conseller, José Luis Aguirre. Según las fuentes consultadas, del mismo modo que Vicente Barrera se perfila para el Ayuntamiento de Valencia, José Luis Aguirre lo hace para la Generalitat Valenciana.

Vox ha decidido apuntalar su constante ascenso en las encuestas con una renovación en su cúpula provincial de Valencia, con la mirada ya puesta en la segunda parte de la legislatura y en las elecciones municipales y autonómicas de 2027.

Así, Vicente Barrera es el nuevo presidente de la formación en la provincia de Valencia. Barrera ha sido vicepresidente de la Generalitat Valenciana desde el inicio de la presente legislatura hasta que Vox decidió, a principios del verano de 2024, romper todos los gobiernos autonómicos que hasta ese momento conformaba con el Partido Popular. Y él pasó a ocupar un discreto segundo plano, alejado de la primera línea política.

Ese perfil bajo de Vicente Barrera se ha mantenido durante más de un año, desde que dejó la vicepresidencia de la Generalitat, donde, además, era el conseller de Cultura y Deportes y mantenía una excelente relación con el presidente, Carlos Mazón. Una amistad que ha trascendido la política.

Pero, ahora, Vox ha decidido encomendarle otra importante responsabilidad. Vicente Barrera lidera, desde este jueves, a la formación en la provincia de Valencia. Releva a Ignacio Gil Lázaro. Este último, da paso a una dirección que será la que en lo orgánico tenga un peso importante en la designación de las futuras listas.

Pero, además, la designación de Vicente Barrera implica que, a la vez, se perfila como cabeza de lista de Vox al Ayuntamiento de Valencia. Es decir, el candidato a la Alcaldía de la tercera ciudad de España. Con anterioridad, Vicente Barrera ya había formado parte de la lista de Vox al Ayuntamiento de Valencia. Fue en los comicios de 2019 y 2023. Pero, en 2027 será la primera vez en que encabece esa lista si de aquí a las elecciones las cosas no se tuercen.

Vox, además, ha designado como su vicepresidente en la provincia de Valencia a José Luis Aguirre. Se trata de quien fue conseller de Agricultura del Gobierno valenciano desde el verano de 2023 hasta el de 2024. Al igual que Vicente Barrera, dejó la Generalitat tras decidir Vox romper los gobiernos autonómicos que mantenía con el PP. Es decir, que ya con anterioridad al nuevo reto orgánico, Aguirre había trabajado con Barrera en la esfera institucional. Según las fuentes consultadas, José Luis Aguirre apunta hacia la Generalitat Valenciana. Al menos, esa es la intención primera.

Por lo que respecta a Ignacio Gil Lázaro, fue designado presidente de Vox en la provincia de Valencia en febrero de 2023. Y, ahora, «ha decidido dar por concluida su etapa al frente de la estructura provincial tras considerar cumplidos los objetivos de implantación territorial y crecimiento político que asumió en el momento de su nombramiento», según ha explicado Vox en un comunicado. Vox, por su parte, ha agradecido a Gil Lázaro su trabajo y compromiso en la consecución de los objetivos antes citados al frente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Valencia.