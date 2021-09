El diputado del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas José Antonio Rovira ha afirmado hoy, en el Pleno de las Cortes Valencianas, que el presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig «mintió descaradamente en esta cámara» en sus comparaciones de los impuestos valencianos con los de otras comunidades.

Además, Rovira ha subrayado que con Puig, los impuestos han subido en la Comunidad Valenciana casi un 40% y la deuda pública se ha incrementado en 11.500 millones, pero el gasto social sólo ha crecido 2 décima. Rovira se ha dirigido a la Cámara para defender la propuesta de bajada de impuestos del Partido Popular, a la que no se ha sumado el Botànic (PSOE, Compromís y Podemos).

José Antonio Rovira, que es profesor de Economía Aplicada y Política Económica en la Universidad de Alicante, ha dicho en referencia a la alocución de Puig que «de Mónica Oltra no quiso hablar, pero de los impuestos mintió. No sé si lo hizo voluntariamente o si, presidiendo el gobierno con más consellerías, con más altos cargos y con más asesores, todos esos altos cargos y asesores no le han dado datos ciertos», ha continuado.

«Dijo Puig -ha continuado Rovira- que era falso que se pague (en la Comunidad Valenciana) más que en otras comunidades en rentas medias y bajas. Y mintió. El tipo mínimo que tenemos en esta Comunidad es el segundo más alto de toda España. Sólo nos supera Cataluña. En tipos altos, bien es cierto, somos campeones. Tenemos los más altos de España», ha añadido.

«En el Impuesto de Patrimonio (Puig) dijo que era falso que aquí se pague más», ha manifestado Rovira. Y, además, «citaba un estudio del Consejo General de Economistas. Pues se ve que el asesor que le ayudó a hacer el discurso no se lo había leído», porque el «estudio dice que somos la tercera Comunidad donde más se paga. Lo dice ese mismo estudio que citó el presidente. Sólo nos supera Cataluña».

Rovira ha añadido que «dijo el Señor Puig, y volvió a mentir que aquí, que con un patrimonio de 4 millones se pagaba menos que en Murcia y en Andalucía. y, eso, es completamente falso. Le han engañado los asesores que tiene. Cuando hablamos de un patrimonio de 4 millones, sólo nos supera Extremadura».

«En el impuesto de Sucesiones -ha dicho Rovira- también dijo que aquí, por una herencia de 800.000 euros, se pagaba más que en Castilla-León y eso es falso completamente. En la Comunidad Valenciana se pagan 63.000 euros. En Castilla-León, que él citó, se pagarían 1.600».