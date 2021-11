Ribó no baja impuestos en Valencia pero sí se sube el sueldo. El nuevo presupuesto municipal incluye una subida del 2% para los políticos y casi del 5% para los asesores. Rechazó bajar el IBI y congelar esos salarios.

Joan Ribó, alcalde de Valencia, ha decidido seguir la estela de Ximo Puig y Mónica Oltra y aplicar una subida salarial del 2% que, en el caso de los asesores será mayor: casi el 5%, de cara al próximo año 2022. La subida está contenida en el presupuesto municipal. El mismo que también incluye una ayuda directa (a dedo) de 25.000 euros a la catalanista Plataforma per la Llengua y otras dos para Escola Valenciana y Societat Coral El Micalet. Entre las tres, totalizan 75.000 euros. Sin embargo, la mejora salarial de que disfrutarán los políticos no la percibirán los ciudadanos en forma de bajada de impuestos.

El Partido Popular, a través de su portavoz María José Catalá, había condicionado su voto al presupuesto a dos cuestiones. Una, la reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los vecinos de Valencia (un 20%) y otra para los comercios, en este caso del 30%. Esta iniciativa se fundamentaba en la necesidad de reducir el peso impositivo sobre los valencianos, a los que ya ha castigado la fuerte subida de la inflación. La segunda condición del PP para apoyar el presupuesto era que esa subida salarial del 2% para los políticos no se aplicase y que, por tanto, se congelasen los salarios a políticos y asesores, siguiendo el modelo de la Diputación de Alicante. Sin embargo, el Gobierno de Valencia ha preferido seguir la vía abierta por el presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig y aplicar esa subida. Había, además una tercera condición: que no se concedieran las ayudas directas a Plataforma per la Llengua, Escola Valenciana y Societat Coral El Micalet, al tratarse de entidades relacionadas con el catalanismo. En el caso de Plataforma per la Llengua, por ejemplo, se trata de la entidad que ha creado una web para señalar a los docentes que no imparten sus clases en catalán. Además, ha elaborado pegatinas para señalar, también, a aquellos comercios que no se dirijan a sus clientes en valenciano.

Ninguna de las iniciativas llegó a Pleno y Ribó pudo subirse el sueldo sin necesidad de bajar los impuestos. Hay dinero para pagar a las entidades catalanistas y subir los salarios de políticos y asesores. Pero no para reducir el peso impositivo que soportan los valencianos. Partido Popular, Vox y Ciudadanos votaron en contra de las cuentas, que sí apoyó el Partido Socialista.