La libertad de expresión de Compromís: usar Valencia sin tilde no, pero utilizar Países Catalanes, sí. La doble vara de medir en función de que interese o no a los postulados de la formación vuelve a evidenciarse.

Las justificaciones de la formación de Joan Ribó y Mónica Oltra, Compromís, para defender el uso del término Países Catalanes en la Comunidad Valenciana resultan cada vez más inverosímiles. Y el término ‘libertad’, de expresión en este caso, es el comodín utilizado cuando les viene mal, pero no cuando les viene bien. Entonces, sí aducen a legalidad o no, a los usos, las costumbres, los decretos y a todos los documentos oficiales que sean necesarios.

En el último Pleno municipal del Ayuntamiento de Valencia, tanto Partido Popular como Ciudadanos presentaron sendas mociones para garantizar el uso del término Comunidad Valenciana como única denominación válida cuando se hace mención al territorio valenciano en escritos e iniciativas, dado que ese término en su denominación en valenciano ‘Comunitat Valenciana’, y no otro, es el que establece el Estatuto de Autonomía . Subyacía en la propuesta el hartazgo y la confusión que produce escuchar de la izquierda catalana y valenciana hablar de Países Catalanes incluyendo a la Comunidad Valenciana. Y subyacía, también, la indignación por lo que comienza a ser una intromisión catalanista incluso en asuntos locales que afectan a territorios de la Comunidad Valenciana. Un ejemplo de ello se produjo con motivo del debate abierto acerca de la ampliación o no del puerto de Valencia. La CUP catalana se ha permitido posicionarse en este tema y uno de sus diputados llegó a subir recientemente al estrado del Congreso de los Diputados con una camiseta alusiva a esa cuestión.

En el último Pleno de Valencia, ayer, las propuestas en defensa del uso de ‘Comunitat Valenciana’ tuvieron una airada e inmediata réplica de Compromís: «qué problema tienen ustedes con la libertad». Esta reacción contrasta con la encendida defensa en el Senado del término Valencia con tilde, con acento. En la Cámara Alta, Compromís sí ha defendido que no se acepte ninguna iniciativa que no utilice la denominación valenciana. Ni para la ciudad de Valencia ni para Castellón de la Plana. Deben escribirse en valenciano ambas. Para ello, Compromís sí aludió a un decreto del presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig que, al parecer, tiene, a efectos de convencer a sus señorías, más valor que el propio Estatuto de Autonomía valenciano.

Las consecuencias de esa iniciativa de Compromís en el Senado las vivió en sus carnes el Partido Popular, que se vio obligado a modificar una propuesta referida a Valencia porque en el contenido de la misma aparecía la denominación de la ciudad sin la tilde que caracteriza su grafía en valenciano…, y en catalán. Javier Maroto tuvo que modificar casi a la carrera el documento y el PP argumentó que se había tratado de un error tipográfico, porque la iniciativa corría serio peligro de no ser aceptada: no importaba el contenido. Pero sí que Valencia se escribiera con tilde. Es la doble vara de medir: Valencia con tilde sí es obligatoria pero no utilizar Países Catalanes no tiene tanta importancia según la resolución del Senado y según Compromís en el Ayuntamiento de Valencia.