Ribera enmudece en campaña ante el requerimiento de Mazón de agua a la Albufera: 15 días sin respuesta

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que dirige la también cabeza de lista del PSOE en las Elecciones europeas Teresa Ribera, lleva 15 días sin responder al requerimiento enviado por el Gobierno valenciano que preside el popular Carlos Mazón, este 20 de mayo, para que la ministra cumpla con el acuerdo de aportar 20 hectómetros cúbicos de agua al lago de la Albufera de Valencia, según ha revelado este miércoles la consejera de Infraestructuras y Medio Ambiente del Ejecutivo de Carlos Mazón, Salomé Pradas. Esta última, la misma consejera de Medio Ambiente, Aguas, Infraestructuras y Territorio, que lleva desde hace meses advirtiendo y reclamando el agua necesaria para la Albufera.

El caso de la Albufera de Valencia le ha estallado a la cabeza de lista socialista Teresa Ribera en plena campaña. Y lleva camino de agravarse más en los próximos días. El origen de la cuestión estriba en que la ministra se comprometió a llevar 20 hectómetros de agua de los sistemas del Júcar y del Turia hasta el lago de la Albufera de Valencia antes del 15 de mayo. Pero, eso no sucedió.

La respuesta del Gobierno valenciano ha sido contundente: presentar un requerimiento ante el Gobierno de España para que cumpla con el acuerdo, lo que ocurrió el 20 de mayo. Desde entonces hasta ahora, Teresa Ribera no ha vuelto a referirse a este asunto. Y, su Ministerio, tampoco ha contestado al Gobierno valenciano en todo este tiempo.

Con la particularidad de que los días, en este caso, no cuentan hacia delante, sino hacia atrás para la Albufera, porque cada 24 horas que pasan, la situación de su lago es más precaria. El agua no entiende de elecciones.

Mazón irá al contencioso si Ribera no responde

Este miércoles, el Pleno del Gobierno valenciano se ha reunido en la Albufera, precisamente. Y, en ese marco, ha elaborado una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad. Salomé Pradas ha sido la encargada de leer la citada declaración. Un documento en que, también, el Gobierno de Mazón vuelve a reclamar al de Pedro Sánchez ese agua para la Albufera .

Y ha sido tras la lectura cuando Salomé Pradas ha dejado clara la posición del Ejecutivo de Carlos Mazon al respecto de su reclamación. En primer lugar, es un inicio. Es decir, que con el requerimiento, abren la vía contencioso administrativa en caso de que Teresa Ribera no conteste. Ese contencioso administrativo se efectuará, a través de la Abogacía de la Generalitat. Y, desde ahí, ya se entraría en la vía judicial.

El requerimiento enviado por el Gobierno de Carlos Mazón al de Pedro Sánchez se produjo, precisamente, a consecuencia de ese incumplimiento en la aportación de agua de los sistemas del Júcar y del Turia al lago de la Albufera. Y fue enviado este 20 de mayo.

Pradas ha manifestado este miércoles que el Gobierno de España «no nos ha contestado» al requerimiento, «porque no nos puede contestar». La consejera ha señalado directamente a este respecto a Teresa Rivera: «Saben que están mintiendo cuando dicen que sí han llegado esos caudales ecológicos. Y, como no pueden demostrarlo, directamente, no nos han contestado».

Declaración Institucional

En cuanto a la declaración institucional por el Día Mundial de la Biodiversidad, en ella, el Gobierno de Carlos Mazón ha reclamado al de Pedro Sánchez una batería de medidas con carácter de urgencia, también relacionadas con la Albufera. Y le ha vuelto a exigir que responda al requerimiento.

Reclama el Gobierno de Mazón un compromiso firme del de Pedro Sánchez para blindar el agua y la protección medioambiental de la Albufera; reclaman, además, la puesta a disposición de los volúmenes de agua que contempla la normativa. Exigen que se cumpla el apartado 5 del artículo 13 del anexo 11 del Plan Hidrológico del Júcar, que establece que para los requerimientos ambientales del lago de la Albufera son necesarios 10 hectómetros cúbicos del sistema Júcar y otros tantos del sistema Turia.

A Sánchez le reclaman también la firma del protocolo de emergencias para el parque natural, así como el impulso para la declaración de la Albufera como reserva de la Biosfera. El texto termina con un elocuente «Salvemos la Albufera», en valenciano.