Rescatado inconsciente y herido en su piso de Valencia un hombre que llevaba varios días desaparecido

Bomberos del Ayuntamiento de Valencia han rescatado a un varón de 67 años de edad que llevaba varios días desaparecido. El hombre ha sido hallado tras una intensa búsqueda tumbado en el suelo del baño de su propia vivienda. Estaba boca arriba e inconsciente. Y, también, con signos de haberse dado algún golpe. La rápida actuación de los efectivos sanitarios ha hecho posible estabilizar al herido y trasladarlo con vida al Hospital General, también en Valencia.

Los hechos que han propiciado el rescate del desaparecido se han desencadenado este jueves, en torno a las 12:40 horas. Ha sido entonces, cuando una mujer ha telefoneado a la Sala del 092 para informar de que su tío llevaba varios días sin dar señales de vida. La mujer llamaba a su pariente al teléfono móvil, pero nadie contestaba. Saltaba el buzón de voz. Y la inquietud aumentaba.

Una patrulla de la Policía Local de Valencia ha efectuado varias gestiones para localizar al desaparecido en los hospitales. Y, también, a través de las diferentes bases de datos de la Policía Nacional. Pero el resultado de la búsqueda ha sido negativo.

Ha sido entonces cuando los agentes han acudido con los bomberos a la vivienda del desaparecido. Y, allí, también, han quedado con sobrina del varón que no aparecía. Dada la gravedad de los hechos, los bomberos han decidido entra en el domicilio habitual del hombre a través de una ventana. Y, una vez allí, lo han localizado. El hombre se encontraba tendido en el suelo del cuarto de baño. Estaba inconsciente y boca arriba. Mostraba, también, signos de haberse dado algún golpe.

Los servicios sanitarios han actuado con total rapidez, una vez hallado el hombre. Y, gracias a ello, han conseguido estabilizar sus constantes vitales y trasladarlo a continuación al Hospital General para que una vez allí recibiese los cuidados oportunos.