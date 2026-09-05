El pueblo valenciano que ha conquistado a Nuria Roca: está en un parque natural y a 30 minutos de la capital

Nuria Roca nunca ha ocultado el cariño que siente por Valencia. Nació en Moncada y, aunque su trabajo como presentadora y su vida cotidiana transcurren principalmente en Madrid, sigue regresando a su tierra siempre que encuentra ocasión. Hay un lugar, además, que ocupa un espacio especial en esas escapadas familiares y ese es el pueblo de Náquera.

La presentadora lo ha llegado a definir como su «oasis». Y no es únicamente una elección para pasar unos días de vacaciones ya que allí vive su madre y encuentra una rutina que poco tiene que ver con platós, cámaras y compromisos profesionales. Cada vez que vuelve a este pueblo, las reuniones familiares y la naturaleza sustituyen durante unos días a los focos. Y todo ello sin alejarse demasiado de Valencia. Náquera está a unos 30 kilómetros de la capital, en las estribaciones de la Sierra Calderona.

El pueblo valenciano que ha conquistado a Nuria Roca

«Casa. Paella. Besos y abrazos». Con esas pocas palabras resumió Nuria Roca en sus redes sociales una de sus visitas a Náquera. La imagen encaja bastante bien con lo que la presentadora ha contado sobre su relación con este municipio valenciano. En una entrevista concedida a Lecturas, Roca habló de Náquera como su «oasis» de paz y explicó que regresar a la casa familiar le produce una sensación parecida a volver a ser pequeña. Allí desaparecen la televisión, los focos y los micrófonos que forman parte de su día a día.

Su madre reside actualmente en Náquera, por lo que las visitas de la presentadora y su marido Juan del Val tienen también un marcado carácter familiar. El pasado verano, por ejemplo, fue una de sus primeras paradas antes de continuar las vacaciones en Menorca, donde vive Ruth, hermana de Nuria. La pareja tiene otros lugares a los que escapar. Más recientemente ha sumado una vivienda en Candeleda, en Ávila. Pero el vínculo con Náquera es diferente: no empezó buscando una segunda residencia ni descubriendo un destino de vacaciones. Forma parte de su relación con Valencia y con su familia.

Un pueblo a las puertas de la Sierra Calderona

Náquera pertenece a la comarca del Camp de Túria y cuenta con algo más de 8.000 habitantes. Basta alejarse de sus últimas calles para encontrarse prácticamente dentro de la montaña. El municipio se encuentra en el entorno del Parque Natural de la Sierra Calderona, declarado espacio protegido en 2002 y con una superficie de más de 18.000 hectáreas. Pinares, barrancos, zonas de alcornocal y diferentes cumbres forman un paisaje que explica por qué esta zona se ha convertido en una escapada habitual para quienes quieren dejar atrás la ciudad durante unas horas.

Y Valencia está lo suficientemente cerca como para hacerlo. En coche, el trayecto ronda la media hora, dependiendo del punto de salida y del tráfico. La Sierra Calderona ofrece numerosas posibilidades para recorrerla. Por aquí pasa el GR-10 y existen itinerarios de senderismo, bicicleta de montaña y rutas ecuestres. Entre sus puntos más conocidos está el Gorgo, que alcanza los 907 metros y constituye la mayor altura del parque natural. También destaca el Garbí, con 601 metros y unas vistas que lo han convertido en uno de los lugares más populares de la sierra. Desde Náquera se puede llegar además a parajes como la Satarenya, la Creueta, la Penya Roja o el Salt. Hay incluso recorridos para realizar a caballo, como el que comunica el municipio con el Pi del Salt.

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Qué ver en Náquera

La montaña tiene mucho peso, pero no hace falta calzarse las botas de senderismo para encontrar lugares interesantes. El casco urbano todavía conserva calles estrechas y rincones que recuerdan su pasado. Uno de los puntos principales es la plaza de la Iglesia, donde se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, construida en el siglo XVIII.

También se puede visitar la ermita de San Francisco. El edificio actual fue levantado por los propios vecinos entre 1919 y 1921 sobre el recuerdo de una construcción anterior. Otro rasgo llamativo de Náquera son sus antiguas villas de veraneo, que comenzaron a aparecer durante el siglo XIX y recuerdan que la relación del municipio con los visitantes que buscaban tranquilidad, naturaleza y un clima agradable viene de lejos.

En los alrededores quedan además restos de trincheras y construcciones relacionadas con la historia y el aprovechamiento del agua. Entre ellas están el Aljub de la Patà y la Mina del Sifó. Es precisamente esa mezcla la que permite plantear una visita de maneras muy distintas. Se puede recorrer el casco antiguo por la mañana, comer en el pueblo y reservar la tarde para caminar por alguno de los senderos de la Sierra Calderona.

Para Nuria Roca, sin embargo, el atractivo de Náquera difícilmente puede resumirse en una ruta turística. Es el lugar donde está su madre, donde vuelve a reunirse con los suyos y donde puede desaparecer durante unos días la presentadora que vemos en televisión. A apenas 30 minutos de Valencia, este pueblo es su pequeño «oasis».