El PSOE de Morant mantiene a Mazón como presidente en una moción de dos meses después de su marcha

El PSOE valenciano de la ministra Diana Morant sigue manteniendo a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, a pesar de que este último presentó su dimisión el 3 de noviembre del pasado año 2025. Y su relevo se hizo efectivo el 2 de diciembre siguiente. Es decir, hace más de dos meses. Sin embargo, los socialistas siguen considerando a Mazón como presidente del Gobierno valenciano. O al menos, así se desprende de una moción presentada por el PSPV-PSOE el pasado 20 de enero. Es decir, más de mes y medio después de que el citado Carlos Mazón dejara de ser presidente de la Generalitat Valenciana. En esa moción, sin embargo, los socialistas se refieren al Gobierno valenciano como «el nuevo Consell de Mazón». La moción lleva la firma de la portavoz adjunta del PSPV-PSOE en la Cámara, María José Salvador, y de la diputada socialista Ana Besalduch. Incluso, el objeto de la moción ya está en marcha por decisión del Ejecutivo valenciano, desde verano.

En concreto, el Grupo Socialista en las Cortes Valencianas ha presentado el pasado 20 de enero ante la Mesa de las Cortes Valencianas una moción acerca del campo y de la despoblación. La moción, como se ha dicho, lleva las firmas de la portavoz adjunta, María José Salvador, y de la diputada, Ana Besalduch. Esa moción entró en la Cámara legislativa autonómica 78 días después de que Mazón anunciara su dimisión, el 3 de noviembre de 2025. Y 49 días más tarde de que el 2 de diciembre dejara de presidir el Consell tras resultar elegido para desempeñar esa responsabilidad Juan Francisco Pérez Llorca.

Sin embargo, los socialistas, en el penúltimo párrafo de la moción presentada este 20 de enero insisten en referirse al Gobierno valenciano como «… el nuevo Consell de Mazón», para agregar que «no ha dado ningún indicio de que esté elaborando las nuevas ayudas del programa de desarrollo rural». Pero, poco indicio podía dar el nuevo Consell de Mazón por dos motivos. Uno, porque Mazón, como se ha dicho, no es presidente de la Generalitat Valenciana desde el 2 de diciembre de 2025. Y dos, porque en consecuencia el actual Consell no es «el Consell de Mazón», sino el de Pérez Llorca. Algo que el PSPV parece que sigue sin asimilar.

Precisamente, el pasado noviembre, OKDIARIO adelantó que el PSOE buscaba un gurú en estrategia electoral para Diana Morant. Alguien que permitiera a la actual secretaria general del PSPV evitar la derrota que le auguran todas las encuestas de cara a las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana y poner orden en el modelo de oposición en la Comunidad Valenciana, del que ahora carece. Cuestiones como la de la moción que aquí se relata no son aceptables, ni siquiera como error, en un partido que dice querer gobernar en el territorio.