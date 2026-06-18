Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por matar a un logopeda en Valencia

La titular del Tribunal de la Plaza Número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido como presunto autor de la muerte del logopeda de su hijo. Este último, un menor de tres años. Los hechos se produjeron en una clínica de Valencia. Todo ello, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes en Burjasot (Valencia) a un varón de 24 años como autor del apuñalamiento del logopeda de su hijo, un menor de tres años. Según la Policía, los hechos que desencadenaron la investigación ocurrieron en torno a las 18:15 horas de ese mismo lunes. A esa hora, un varón se personó en la Comisaría de la Policía Nacional con las manos manchadas de sangre, confesando que había acabado con la vida de otro hombre.

Agentes de la Brigada Provincial de la Policía Nacional y de la Policía Científica de Valencia se desplazaron al lugar de los hechos. Allí, confirmaron el fallecimiento. Junto al cadáver, hallaron una navaja de 15 centímetros. La supuesta arma del crimen.

Entonces, arrancó la investigación que está siendo llevada con absoluto secreto por la Policía Nacional. Los agentes han hallado restos biológicos de lo que presuntamente podría ser semen en la ropa interior del logopeda asesinado. Si bien la confirmación está pendiente del análisis posterior.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial este mismo jueves, tras recabar la Policía Nacional todos los datos en relación al caso, si bien la investigación continúa abierta hasta el completo esclarecimiento de los hechos que rodearon la muerte del logopeda.

El detenido habría sorprendido al niño con los pantalones bajados y el pañal quitado. El hombre se habría enfurecido al pensar que el logopeda estaba abusando de su hijo y le pidió que le mostrara el contenido de las cámaras de seguridad. Al negarse, le agredió con un cuchillo, seccionándole el cuello.