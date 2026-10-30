La Policía detiene en Denia a un fugitivo reclamado por Rumanía por un robo con violencia en 2019

La Policía Nacional ha detenido a un prófugo de 30 años sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega dictada por Rumanía. El arrestado estaba reclamado por las autoridades de su país como presunto autor de un robo con violencia cometido en 2019, tras el cual huyó antes de ser juzgado.

Un agente de la Comisaría de Denia tuvo conocimiento de que el fugitivo tenía numerosos antecedentes en España, también por delitos contra el patrimonio, entre otros. Sobre dicha persona pesaba una Orden Europea de Detención (OEDE) emitida por la autoridad de Rumanía desde el 21 de agosto de este mismo año por delitos contra la propiedad.

Delito en Rumanía

Los hechos que motivaron la búsqueda ocurrieron en 2019 en Rumanía. El hombre detenido abordó violentamente a dos hombres, sustrayendo un móvil de alta gama a uno de ellos y agrediendo con golpes en la cara al otro individuo para evitar que intercediera en el robo, hechos considerados como agravantes en el código penal rumano.

El fugitivo huyó de Rumanía sin haber sido juzgado por estos hechos. Ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición. El acusado se enfrenta a una pena de tres años de prisión.

Un mecanismo judicial ágil y directo

La Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), conocida popularmente como euroorden, es un mecanismo judicial simplificado que permite a un estado miembro de la Unión Europea solicitar a otro la detención y entrega de una persona para juzgarla o para que cumpla una pena de prisión.

Este instrumento sustituyó al antiguo y complejo trámite de extradición entre países socios, eliminando la intervención política para agilizar los plazos. A diferencia del modelo tradicional, la euroorden permite una comunicación directa de juez a juez e impone límites estrictos para resolver la entrega en pocas semanas. En el sistema español, la Audiencia Nacional es el único órgano competente para coordinar la detención, dictar prisión preventiva y tramitar la repatriación del prófugo.