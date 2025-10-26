Mazón a Sánchez: «Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor para tapar la corrupción»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha acusado este domingo al del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de que «lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y la tragedia para tapar los escándalos de corrupción que le envuelven». Mazón se ha manifestado así después de que Sánchez haya expresado que era «indecente» que Feijóo mantuviera su apoyo al presidente valenciano en un acto del PSOE en Castilla y León. Allí, además, Sánchez ha dicho de Mazón que recortó en «protección civil» y provocó que hubiera «la peor DANA de nuestro país». «La gestión que hizo la Comunidad Valenciana de la DANA fue negligente», ha aseverado el líder socialista.

Las manifestaciones de Sánchez y las posteriores de Carlos Mazón se han producido en las vísperas del funeral de Estado por los 229 fallecidos en la riada, que será este miércoles en Valencia. Y se han producido, también, horas después de las dos manifestaciones de algunas asociaciones de víctimas, la izquierda y el independentismo contra el presidente valenciano de este sábado en Valencia y en Alicante.

En la capital de la Comunidad Valenciana la afluencia fue sólo de un 25% respecto a la primera movilización, lo que da idea de su fracaso. Y a la de Alicante apenas acudieron 500 personas contabilizando entre esos asistentes un buen número de políticos de la izquierda. Una auténtica hecatombe.

En concreto, en una publicación en su perfil de X, que Mazón encabeza con un «Señor presidente del Gobierno», para que quede claro a quién van dirigidos sus comentarios, el presidente valenciano, expresa que: «Sus ataques sólo ponen en evidencia los fatales errores de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), que han quedado acreditados y que dependen del Gobierno de España».

Y es a continuación, cuando Mazón afirma directamente que: «Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia, para tapar los escándalos de corrupción que le envuelven», en lo que es una clara alusión a los casos de la mujer del propio Sánchez, su hermano, el fiscal general del Estado, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Mazón, también se refiere en su mensaje a los retrasos del Gobierno de España en el pago de las ayudas a los afectados por la DANA. Lo hace en el párrafo siguiente: «Lo miserable es no dar ayudas a 34.000 familias afectadas por la riada, como hace usted, y lo abyecto es afirmar: ‘Si necesitan ayuda que la pidan’».

Mazón concluye su mensaje manifestando al presidente del Gobierno que «ya no tiene excusas para no colaborar en la reconstrucción, como le hemos pedido en multitud de ocasiones». E indica, además, a Sánchez que tampoco tiene excusas «para seguir con el abandono al que tiene sometido a los valencianos». Concluye su mensaje Mazón con un «saludos», dirigido también a Sánchez.