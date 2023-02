Para el presidente del PP valenciano Carlos Mazón no hay dudas: «El caso Azud es ya el caso Puig». Con esta contundencia se ha manifestado al término del Consejo de Dirección de los populares. Un cónclave se ha celebrado apenas unas horas después de OKDIARIO haya revelado tres cuestiones esenciales en torno al citado caso Azud: que tres anotaciones relacionan a Ximo Puig con una empresa investigada, que la ex mujer del presidente valenciano estuvo contratada por la empresa que relaciona al presidente valenciano con el caso Azud y que Rafael Rubio, ex portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia y ex subdelegado del Gobierno, ingresó 197.000 € en efectivo en 6 años.

Un juzgado de Valencia investiga una trama de corrupción vinculada al pago de supuestas mordidas a cambio de presuntos favores urbanísticos en el marco del Ayuntamiento de Valencia, como punto de arranque de lo que se ha dado por llamar el caso Azud.

Un oscuro asunto en que se intenta también esclarecer las supuestas irregularidades en la financiación del PSOE valenciano para la campaña municipal de Valencia en 2007 y en las Generales de 2008 en esta misma circunscripción y que ha sembrado las sospechas en torno a la campaña en que el mismo presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, alcanzó la secretaría general de su partido.

Este lunes, OKDIARIO ha revelado que el nombre de ‘Ximo Puig’, ‘X. Puig’ o sólo ‘Ximo’ aparece hasta en siete ocasiones en el sumario del caso Azud. Pero en tres de ellas en concreto, en las agendas intervenidas por la Guardia Civil a José María Pepe Cataluña, ex tesorero del Partido Socialista Valenciano (PSPV) y uno de los principales investigado en la citada trama Azud de corrupción de la comunidad valenciana.

El ‘caso Puig’

También hoy, Mazón se ha mostrado extremadamente contundente en torno a este caso: «Nosotros no tenemos nada que ocultar. Ni tenemos tenemos temor a nada ni miedo a nada. Queremos que se sepa todo lo que se tenga que saber. Que se asuman las responsabilidades políticas que correspondan, que se den las explicaciones que correspondan por quién corresponda, pertenezca al partido que pertenezca, sabiendo que esto no es ya el caso Azud, sino que es, cada día más claro, el caso Puig».

Un asunto sobre el que ha incidido bajo un demoledor argumento: «Hay relevantes miembros del Partido Socialista, cargos de gestión, incluso responsables de Finanzas y gerentes que ya han confesado en sede judicial que hay una trama de facturas falsas durante muchos años. Ya lo han dicho. Ya lo han confesado. Y que podrían llegar incluso a día de hoy muchas de las cuestiones en tela de juicio. Y que está la propia campaña del presidente de la Generalitat bajo tela de juicio».

«No hay más negociación que la verdad»

Pero Mazón también ha sido contundente en otra cuestión. Al asegurar que en todo lo tocante al caso Azud: «Nosotros no tenemos más negociación que la verdad». Y se ha preguntado que si no hay nada que ocultar: «¿Por qué el Partido Socialista no quiere una comisión de investigación cuando hay un mandato de las Cortes?»

Además, ha dejado claro cuál es la postura del PP en torno al caso: «Asunción de responsabilidades políticas por quien corresponde, que no lo hace. Explicaciones por quién corresponde, que no lo hace. Comisión de Investigación, aprobada por quien corresponde, que no lo hace».

No obstante, ha añadido Mazón que cada día son menos las esperanzas depositadas en que se quiera buscar la verdad «por parte del Partido Socialista, por parte de Ximo Puig» y ha acusado a los socialistas de «una táctica de oscurantismo, una táctica de ocultismo y una táctica de no asumir la responsabilidad. Es muy grave».

«Se acabaron los subterfugios»

Si contundente se ha mostrado Carlos Mazón, no menos lo ha sido la secretaria general del PP valenciano, María José Catalá, que en su condición de síndica popular en las Cortes ha explicado la situación que atraviesa la petición de Comisión de Investigación elevada a la Mesa de la Cámara: «El problema no es Compromís. Es el Partido Socialista, que se está negando sistemáticamente, en todas las juntas de portavoces, buscando subterfugios legales para incorporar al orden del día la votación para la comisión de investigación».

Catalá ha añadido que «no tenemos nada que esconder» y ha avanzado que el PP está dispuesto a hacer «como en todas las comisiones de investigación, un plan de trabajo, una lista de comparecientes, documentación que queremos solicitar a la Administración, etc.».

Para Catalá, «el problema es el Partido Socialista, que está buscando subterfugios, junta de portavoces tras junta de portavoces, para no incorporarlo al orden del día». Y ha advertido de que «el tiempo se ha terminado».