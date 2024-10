Mazón para los pies a un medio catalanista: «No vuelva a referirse a mi Comunidad como ‘país valenciá’»

Si algo enfada especialmente a Carlos Mazón es que alguien, en cualquier foro, se refiera a la Comunidad Valenciana con un nombre que no es el suyo. Y, sobre todo, País Valenciano. Porque esta es la denominación que le da el independentismo catalán a este territorio para su encaje en esos imaginarios países catalanes. Este viernes, en la rueda de prensa que Carlos Mazón ha ofrecido en Moncloa tras entrevistarse con Pedro Sánchez, un periodista del catalanista Nacional.cat. Ha utilizado, precisamente, ese término, el de país valenciá, para referirse a la Comunidad Valenciana. Y el presidente valenciano no ha dudado en su respuesta: «Le voy a rogar que respete mi Estatuto de Autonomía y que no vuelva a referirse a mi Comunidad como país valenciá, si es tan amable».

La secuencia que contiene la contundente respuesta de Mazón, muestra un zasca en toda regla al catalanismo. Pero, sobre todo, una defensa de las señas de identidad valencianas. Y se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

Los hechos se han desencadenado cuando transcurría el turno de preguntas de los periodistas acreditados en Moncloa. Un informador ha lanzado una pregunta al presidente valenciano en catalán en la que se ha referido a la Comunidad Valenciana como país valenciá.

Mazón, que no pasa ni una vez que a este territorio no se le denomine por el nombre que indica su Estatuto de Autonomía, el de Comunitat Valenciana, ha esperado a que la pregunta concluyese. Y, a continuación, ha preguntado a su interlocutor cuál era su medio.

Una vez le ha respondido. Carlos Mazón, con educación pero con toda la firmeza ha manifestado: «Yo le voy a rogar que respete mi Estatuto de Autonomía y que no vuelva a referirse a mi Comunidad como país valenciá, si es tan amable».

Luego, ha continuado explicando que: «Yo tengo un gran respeto por el Estatuto de Autonomía de todas las Comunidades de España», una alusión directa a la correspondencia que solicitan los catalanes por su propio Estatuto.

Para añadir, en esa misma dirección que «en el artículo 1 de mi Estatuto, el de la Comunitat Valenciana, ratificado por los valencianos, dice que el nombre de la Comunitat Valenciana es exactamente ese: Comunitat Valenciana. Y yo le rogaría, por favor, que lo respetase». Para concluir con otra frase no menos clara y directa en relación a las señas de identidad valencianas: «Si no exige respeto para su Estatuto el presidente de la Generalitat ya me dirá usted quién lo va a hacer».

No es la primera vez que Carlos Mazón reacciona defendiendo las señas de identidad valencianas ante el representante de un medio de comunicación catalán. Hace algunos meses, con motivo de una visita a Barcelona, el presidente valenciano fue entrevistado en directo en TV3.

En esa entrevista, le preguntaron también usando el término país valenciá para referirse a la Comunidad Valenciana. Y, su respuesta, fue del mismo tenor que la de este viernes en Moncloa.

Carlos Mazón está impulsando y ultimando ahora mismo una ley de señas de identidad valencianas que, entre otras cosas, incluye con claridad el respeto por el Estatuto de Autonomía y los rasgos diferenciadores con Cataluña y esos imaginarios países catalanes. En su intervención, ha dejado claro, y esto lo ha repetido más tarde, que «con el Estatuto de Autonomía y el autogobierno valenciano, bromas, ni una».