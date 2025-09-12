Mazón personará a la Generalitat para defender el Júcar-Vinalopó frente a la demanda de ‘Xúquer Viu’

La remodelación del Gobierno valenciano para este 5 de noviembre no ha sido el único de los anuncios efectuados por Carlos Mazón este viernes en Elche. El presidente valenciano ha revelado también la inminente personación de la Generalitat frente a la demanda interpuesta por la organización Xúquer Viu (Júcar Vivo), una plataforma ciudadana de carácter ecologista, que solicita la anulación de la adenda del convenio que rige las normas del trasvase Júcar-Vinalopó. En concreto, pide que se anule el acuerdo de transferencia a 10 años.

Mazón ha explicado al respecto que lo que se pretende de facto es cambiar las normas de explotación con un objetivo: «Poner fin al trasvase en la provincia de Alicante». Y, frente al criterio de los ecologistas, ha sostenido que las reglas «no guardan relación con los caudales ecológico del Tajo, que están garantizados y no corren peligro».

Carlos Mazón se ha manifestado así en el transcurso de la apertura del VII Congreso del Agua, Paisaje, Patrimonio y Medio Ambiente, que se celebra en Elche, la cuarta localidad de la Comunidad Valenciana. Carlos Mazón ha remarcado que el Júcar-Vinalopó responde a «la razón y a criterios técnicos y científicos» frente a la «política y el dogmatismo» que el Gobierno de Pedro Sánchez está aplicando en materia hídrica.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha mostrado, desde su etapa en la presidencia de la Diputación de Alicante como un firme defensor de los trasvases Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó. Y ello, porque ambos son esenciales para el presente y el futuro de la provincia de Alicante. Por ello, no ha dudado en personarse y recurrir los continuos recortes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha efectuado en torno al Tajo-Segura. Ni tampoco ahora, cuando lo que está en cuestión en los tribunales es la supervivencia del propio trasvase Júcar-Vinalopó.