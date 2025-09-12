Mazón remodelará su Gobierno el 5 de noviembre con la salida de su vicepresidente para la recuperación

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, remodelará su Gobierno este 5 de noviembre. Exactamente un día después del Pleno del Ejecutivo del 4 de noviembre. Esa fecha, marcará la salida de su vicepresidente para la recuperación, Francisco José Gan Pampols, que ya anunció a su entrada que dejaría su responsabilidad a finales de este 2025. Así, lo ha anunciado el propio Mazón en una visita, este viernes, a Elche. La remodelación incluirá algunos cambios de consellerías y algunas delegaciones.

La remodelación del Gobierno valenciano, que va a llevar cabo Carlos Mazón incluirá algunas variaciones en las delegaciones que sus consellers tienen actualmente. Y, también, en consellerías, según las fuentes consultadas. Así, todo indica que el actual responsable de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, verá reforzada su posición. En algunos círculos se habla también un cambio en la delegación de Vivienda, actualmente responsabilidad de la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Susana Camarero. Si bien, ninguna de estas cuestiones ha sido confirmada.

(Habrá ampliación)