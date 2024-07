Mazón clama por el Júcar-Vinalopó: «Negarnos el agua se está convirtiendo en el deporte del Gobierno»

La respuesta parlamentaria en la que el Gobierno de España afirma que no considera urgente la reparación de la balsa esencial para el buen funcionamiento del trasvase Júcar-Vinalopó ha contrariado, y mucho, al presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón. Este viernes, a la conclusión de un importante acto empresarial sobre el futuro de las infraestructuras ferroviarias en la provincia de Alicante, Mazón ha destacado que «negarnos el agua se está convirtiendo en el deporte favorito del Gobierno».

Mazón se ha pronunciado así tras conocer que el Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, no acometerá las obras para reformar la balsa de San Diego. esta última, una infraestructura esencial para el funcionamiento del trasvase Júcar-Vinalopó. En este sentido, Mazón ha explicado que «no contentos con paralizar 26 veces de manera política e injustificable el trasvase Tajo-Segura, ahora, quieren paralizar el Júcar-Vinalopó».

Una decisión que a juicio del presidente de la Generalitat supone que el Gobierno de España «vuelve a negar a la provincia de Alicante el agua que necesita y merece».

Mazón ha recordado que el Gobierno valenciano ya está gestionando «en tiempo récord» todas las obras del postrasvase». Y que, además, está ejecutándolas con una inversión que supera los 30 millones de euros en los tramos 1 y 2. Mientras que, se da la circunstancia que frente a esa celeridad de la Generalitat, «el Gobierno de España nos dice que no se puede embalsar agua en San Diego porque la reforma no es prioritaria». Una circunstancia que tiene. consecuencias, porque supone que no pueda discurrir agua por esas obras.

Por todo ello, Carlos Mazón ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez «nos está ninguneando. Nos niegan los trasvases, las canalizaciones» y, en suma: «El agua que necesita la provincia de Alicante».

El presidente de la Generalitat Valenciana ha advertido que «no admitimos ni una excusa más» Y ha tildado de «impresentable» lo que está ocurriendo con el embalse de San Diego.