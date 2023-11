Mazón advierte que la situación política puede dañar al turismo: «La incertidumbre siempre es mala»

Los pactos del presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura el socialista Pedro Sánchez con los independentistas catalanes no sólo mantienen pendientes a inversores y empresarios españoles. Este lunes, el presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha advertido en su visita a la Word Travel Market, la feria turística más importante del planeta, que «la incertidumbre siempre es mala», en referencia a esa misma cuestión.

Mazón ha respondido así a una de las preguntas que se le ha realizado en su comparecencia en la citada feria. En concreto, acerca de si temía que la incertidumbre política que se vive en España con los pactos de Sánchez con los independentistas puedan afectar al turismo internacional y, sobre todo, a la postura de los grandes inversores.

Mazón ha respondido que «la incertidumbre siempre es mala», si bien ha matizado que «hablando estrictamente en términos económicos, que ahora mismo haya un proceso de incertidumbre o de guerra alrededor de Israel hace que destinos turísticos como Turquía, a lo mejor, lo vayan a pasar mal».

No obstante, ha agregado que: «Espero que la estabilidad política y la estabilidad social en España no nos juegue una mala pasada. Nosotros, como Comunidad Valenciana somos un destino muy claro y muy consolidado. Y venimos a competir para que eso no sea así», pero ha advertido también que «la inestabilidad, la zozobra, nunca ayuda. Es otro muro más a saltar».

Tasa turística

En su comparecencia, Mazón ha explicado que en la Comunidad Valenciana «la amenaza de una tasa turística se acaba» con su Gobierno. Según ha dicho, «está en proceso de acabarse ese miedo, ese peligro de ponerle palos en la rueda». Y ha destacado que el suyo «es el Gobierno que va a acabar con la posibilidad de la tasa turística en la Comunidad Valenciana».

En este sentido, Mazón ha manifestado que su Gobierno está iniciando los trámites para que «jamás pueda entrar en vigor la tasa turística en la Comunidad Valenciana» y ha augurado que «muy pronto» podrá dar la fecha de esa derogación de la ley de la tasa turística, «porque los trámites administrativos están muy avanzados» para poder lanzar «el mensaje de que se acaba cualquier miedo, cualquier opción de tasa turística ideológica que nos separaba del mercado», especialmente del «británico».

Mazón ha manifestado que «yo quiero venir aquí y decirles» a los turistas británicos «que nos encanta que vengan, que nos dan riqueza y que son bienvenidos» y que por tanto «hay alfombra roja y banda de música para cada turista que venga» a la Comunidad Valenciana «a compartir su felicidad y en busca de la felicidad, porque el turismo es la industria de la felicidad, que venga con nosotros».

Durante la Word Travel Market, la Comunidad Valenciana, según ha explicado Mazón, mantendrá más de 300 reuniones en Londres con aerolíneas, touroperadores y agencias de viajes. Todo ello, con un crecimiento del turismo en este territorio de más de un 20% respecto al pasado año.

Las perspectivas, de cara al próximo ejercicio 2024 antes de las reuniones, «pero que ya las hemos trabajado brevemente», ha explicado Mazón, son las de «volver a crecer con doble dígito, por encima del 10%», lo que significaría «un crecimiento sostenido durante todo este tiempo».