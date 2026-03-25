Llorca tilda de «machismo» las críticas a su pareja y acusa a la izquierda de tratarla de «mujer de»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha tildado de «machismo» las críticas de la izquierda hacia su pareja, Vanesa Soler, quien ha logrado un puesto en comisión de servicio en la Diputación de Valencia tras un proceso de selección. Vanesa Soler era funcionaria del Ayuntamiento de Finestrat. Tenía una antigüedad de 20 años. Y decidió solicitar la comisión de servicios para acompañar a Pérez Llorca en su nueva etapa como presidente de la Generalitat en Valencia. La pareja nunca ha ocultado que ha trasladado la residencia a Valencia ni ninguna otra cuestión. De ahí que Pérez Llorca, que ha dado la cara en un vídeo que ilustra esta información, haya criticado que la izquierda haya tratado a su pareja como «mujer de» y no como Vanesa Soler.

En el vídeo antes citado, que Pérez Llorca ha subido a sus redes sociales, el presidente de la Generalitat Valenciana se sincera cara a cara con sus seguidores. Y les explica que tiene una pareja «que es funcionaria antes de ser mi pareja». Relata Pérez Llorca que «para conciliar la vida personal y familiar, ella ha decidido solicitar una comisión de servicios, como hacen muchísimos funcionarios».

Llorca explica que su pareja ha pasado una selección en la Diputación de Valencia «como administrativa». Y tiene «la retribución que le corresponde, como cualquier otro administrativo».

Además, ha sostenido que «algunos medios han decidido que se ataque a mi mujer por el mero hecho de ser mi mujer, intentando insinuar que si ha tenido un enchufe, un trato de favor…, es decir, que intentan atacar mi imagen como político utilizando la imagen de mi mujer».

El presidente de la Generalitat ha afirmado muy serio y mirando a cámara que «eso, a mí, me da asco, me parece un machismo deleznable de dirigentes políticos de otras formaciones políticas, que siempre se llenan la boca de feminismo, de conciliación, de luchar contra el machismo. Y hoy comparten en redes sociales acusaciones, faltándole a una mujer por el mero hecho de ser mi pareja». Pérez Llorca ha concluido con un contundente «en la política, todo no vale».

Se da la circunstancia de que la izquierda, que ahora reclama documentación a Pérez Llorca y se rasga las vestiduras en lo referente a la mujer del presidente de la Generalitat Valenciana, ha protagonizado casos que cuestionan mucho ese posicionamiento.

El más cercano en el tiempo, el del senador y alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, cuya ex mujer, Sonia Borruey, era diputada en las Cortes Valencianas. Borruey dejó su acta hace escasas semanas para pasar a convertirse en gerente de una empresa municipal de Paterna. Esto es, del municipio del que su ex marido es alcalde. Pese a ser senador y alcalde del PSOE, no se conoce que ni Pedro Sánchez, ni la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ni la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, hayan efectuado la más mínima amonestación a Juan Antonio Sagredo ni a Sonia Borruey.

Tampoco el ahora portavoz en las Cortes Valencianas de Compromís, Joan Baldoví, vio problema alguno en que el primer ex marido de Mónica Oltra, Gabriel Real, fuera el jefe de Gabinete de la ex vicepresidenta del Gobierno valenciano de Ximo Puig hasta su dimisión tras ser investigada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por el caso de los abusos de su ex marido.

Sánchez, tampoco debió considerar problema que Ximo Puig tras resultar derrotado en las urnas por Carlos Mazón, situase en la Mesa de las Cortes a quien entonces era su pareja, Gabriela Bravo, sin que ni el PSOE valenciano, ni Ferraz, ni Compromís pusieran la más mínima objeción. Se da la circunstancia de que en aquel equipo de Ximo Puig en las Cortes Valencianas era portavoz la actual secretaria de Organización de Pedro Sánchez, Rebeca Torró, que no se opuso a la designación de Gabriela Bravo.

Además, se da la circunstancia de que Mireia Gimeno Ros, pareja sentimental del edil socialista y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán, logró acceder a una plaza de técnico jurídico de la Fundación Municipal de Deportes, un puesto catalogado como «de urgente provisión» al que aspiraban más de medio centenar de candidatos, solo 15 meses después de la incorporación del socialista Sanjuán al consistorio valenciano, tal como publicó en su día OKDIARIO.

También publicó OKDIARIO que el Ejecutivo de Pedro Sánchez adjudicó al menos cuatro contratos a dedo a la consultora donde ocupa un puesto directivo el marido de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé. Unos expedientes que fueron otorgados sin concurso público por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la empresa Instituto Imedes SL, de la que Javier Cebrián Renovell es director de Comunicación. El importe de los cuatro contratos públicos suma un total de 38.700,65 euros (impuestos incluidos).