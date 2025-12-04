En libertad con cargos el anestesista de la clínica de Alzira donde se sedó a la niña de 6 años muerta

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 Alzira (Valencia) ha acordado dejar en libertad con medidas cautelares al anestesista de la clínica donde se sedó a una niña de seis años durante un tratamiento dental tras el que la menor falleció. La juez ve acreditado suficiente arraigo del detenido y no ha apreciado riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, si bien sí ha dictado medidas cautelares. Así, deberá comparecer de forma periódica en el juzgado, se le ha retirado el pasaporte y no podrá salir de España. Además, queda condición de investigado en una causa abierta por los delitos de homicidio por imprudencia profesional, lesiones, también por imprudencia profesional, hurto y omisión del deber de socorro.

Además, la magistrada recuerda que todavía no dispone de elementos suficientemente incriminatorios contra el investigado como para dictar la prisión provisional, como solicitaba la fiscalía, pues es necesario obtener la historia clínica de las dos menores y los resultados de las analíticas de las muestras obtenidas.

Por tanto, la juez entiende que en el momento actual de la instrucción que está llevando a cabo no existen suficientes indicios racionales de que la causa de la muerte de una de estas menores pueda ser atribuida exclusivamente a una imprudencia profesional grave o menos grave del investigado. Todo ello, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El caso del que se instruyen ahora las diligencias previas es el de una niña de seis años de edad que ha muerto tras someterse a un tratamiento dental en Alzira, mientras que otra de 4 años tuvo que ser ingresada. Ambas fueron atendidas en la misma clínica dental privada, sobre la que ahora pesa una orden de suspensión cautelar de la actividad, según informaron fuentes de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

La víctima ingresó a las 16:52 horas del pasado jueves, según recoge el informe de Urgencias. Llegó en parada cardiorrespiratoria al Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera. El documento del responsable de guardia indica que esa misma mañana atendieron a la paciente en una clínica dental privada. Los sanitarios intentaron reanimar a la menor, que finalmente falleció.

Este miércoles, la Policía Nacional detuvo a la dueña de la citada clínica dental y al anestesista. El hombre, de 43 años, estaba acusado de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública. Ahora, la juez ha decidido dejarle en libertad con cargos alegando los motivos antes mencionados.