Un juez imputa a Joan Ribó por la construcción en Valencia de una piscina municipal de Alboraya

El titular del Juzgado de Instrucción Número 19 de Valencia ha decidido llamar a declarar en calidad de investigado al ex alcalde de Valencia Joan Ribó (Compromís) en el caso que investiga la construcción en suelo protegido de Valencia de una piscina municipal del cercano municipio de Alboraya. El magistrado ha decidido, de momento, no llamar como investigada a la ex portavoz socialista del Ayuntamiento de Valencia y actual diputada en el Parlamento Europeo Sandra Gómez. El juez, en este caso, cree oportuno «esperar en cuanto a cualquier determinación a su respecto, a la realización de las demás diligencias de investigación en desarrollo», según consta en el citado auto.

Joan Ribó ha sido alcalde de Valencia en representación de la coalición nacionalista Compromís entre 2015 y 2023. Durante ese tiempo, Compromís tuvo como socio de Gobierno al PSPV-PSOE, encabezado por la actual eurodiputada Sandra Gómez.

En las elecciones municipales de mayo de 2023, la candidatura de Compromís, que otra vez lideraba Joan Ribó, perdió las elecciones ante el PP de María José Catalá. Y Joan Ribó pasó a ser concejal en la oposición. Algo menos de un año después, en marzo de 2024, Joan Ribó renunció a su acta de concejal, como había anunciado en febrero de ese mismo año.

Se trata del segundo revés judicial de Joan Ribó desde que salió dela Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia, después de que en septiembre de 2024, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Valencia declarase nulos aspecto de las bases aprobadas en 2022 y los fundamentos específicos del concurso para cubrir 668 plazas en el marco de estabilización del empleo en el Ayuntamiento de Valencia. En su sentencia, el magistrado condenó además a las costas procesales al Ayuntamiento de Valencia.

La Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y Lucha Contra la Corrupción presentó escrito ante el juzgado que instruye las diligencias, el 19 de Valencia. En ese escrito, proponía la convocatoria como investigados en la causa de Joan Ribó y de Sandra Gómez. Y el juez ha accedido a convocar al ex alcalde de Valencia en calidad de investigado.

No así a Sandra Gómez, de momento. La ex portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia ostenta ahora la condición de parlamentaria europea. En este caso, el juez considera más oportuno, por ello, esperar a que se realicen el resto de diligencias.

El juez ha requerido también a la parte querellante para que ésta señale en qué condición reclama llamar a Ana Brú Guzmán, tercera Teniente de Alcalde del municipio de Alboraya, , en representación del PSOE.