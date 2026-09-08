Un individuo propina a otro a pleno día una paliza en una plaza en el centro de Alicante

Un individuo ha propinado a otro una paliza en una céntrica plaza de la ciudad de Alicante, como puede verse en el vídeo que ilustra esta información. Los hechos se han producido el viernes de la pasada semana, en la conocida como plaza de Correos, a apenas 100 metros de la turística y emblemática Explanada de España, la imagen de la postal más reiterada de la ciudad.

Como se puede ver en las imágenes, un hombre está sentado en un banco en la plaza antes citada. Otro lo golpea reiteradamente. Hasta que la víctima queda postrada en el suelo de rodillas y con los brazos apoyados en el cemento.

Se da la circunstancia de que en el primer trimestre de este año 2026 se han producido en Alicante un total de 94 delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, según refleja el balance trimestral de criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente al primer trimestre de este 2026, el último publicado hasta la fecha. Esta cifra supone un incremento del 34,3% respecto a los 70 del mismo periodo del año anterior, 2024.

Las imágenes a las que tuvo acceso 12TV y que ahora reproduce OKDIARIO fueron grabadas por un viandante justo en el momento en que se producían los hechos. Son de una dureza extrema.

Los hechos se han producido 11 meses después de que, en octubre de 2025, tres jóvenes de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 18 y los 20 años de edad. Y un menor, cuya nacionalidad no ha trascendido, fuera detenido por agentes de la Policía Nacional en Alicante como presunto autor de una brutal paliza a otro chico. Este último, producto de la agresión, cayó al suelo, se golpeó con la cabeza y quedó inconsciente. La víctima tuvo que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante seis días a causa de las lesiones craneoencefálicas que le produjeron los golpes recibidos. Todo ello, según reveló entonces la Policía Nacional.