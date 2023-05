Las horas críticas de una niña de 9 años en el hospital de Torrevieja por la falta de radiólogos

El drama de la sanidad valenciana ha vivido un nuevo episodio que no ha acabado en tragedia por la profesionalidad y pericia de los facultativos y por la constancia y perseverancia de Patricia y Daniel, unos abnegados padres de la localidad alicantina de Formentera de Segura, una de cuyas hijas, Selena, de 9 años, tuvo que ser trasladada este domingo 30 de abril con dolor abdominal, angustia y vómitos al hospital público de Torrevieja, en Alicante. Un cuadro que recuerda al presentado por la niña de 12 años de Jérica (Castellón) que falleció a causa de una peritonitis tras no ser diagnosticada. Selena tuvo que esperar 24 horas para que su diagnóstico fuera ratificado. La causa: en el hospital de Torrevieja no había radiólogos para realizarle la prueba definitiva.

El caso ha sido denunciado por Patricia Murcia, la madre de Selena, al Defensor del Paciente, que ya ha respondido aconsejando que presente la correspondiente queja a la Consejería de Sanidad valenciana, que dirige Miguel Mínguez en el gobierno que preside el socialista Ximo Puig.

OKDIARIO ha conocido de boca de sus protagonistas la historia de aquellas horas críticas que han motivado incluso la intervención del alcalde de Formentera de Segura Francisco Cano, escandalizado por lo sucedido y que transcurridas las horas aún no da crédito a que un hospital de referencia como el de Torrevieja careciera de servicio de radiología al menos entre la mañana del 30 de abril y el 1 de mayo.

Los hechos

El domingo 30 de abril, la niña se levantó con dolor abdominal, angustia y vómitos, según el relato de su madre. A mediodía, como no mejoraba, fue trasladada a «Urgencias» en la cercana localidad de Rojales. Allí, le detectaron, durante la palpación abdominal un ligero dolor en la zona del apéndice. Le recetan ibuprofeno, pero con la advertencia de que si observa cambio tendría que llevarla al hospital de Torrevieja para descartar apendicitis.

Por la tarde, y siempre según la madre de la niña, Selena continúa mal. No le entra nada. Sufre de calores, que a veces se alternan con frío. Y comienza la diarrea. Por lo que sus padres deciden llevarla al hospital de Torrevieja en torno a las 20 horas de ese 30 de abril que, además, es domingo.

La ingresan de inmediato y le hacen una analítica, cuyos resultados conoce su madre, según su propio testimonio, a las 3-4 de la madrugada. Los resultados no son concluyentes. Hace falta una ecografía. Pero, según confirma la propia madre y así lo constata en la carta enviada al Defensor del paciente, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, no hay radiólogo en el hospital de Torrevieja en todo el fin de semana.

El médico, no obstante, quiere una segunda opinión. Y recaba la del cirujano quien, siempre según el relato de la madre, certifica que hay que hacer una ecografía. Y deciden enviar a la niña a Elche. La niña deja de tener vómitos, pero sí dolor cuando le palpan el apéndice.

Angustiada, la madre duda a quien recurrir. Y decide hacerlo al alcalde de su pueblo, Francisco Cano. Quién de inmediato se pone a disposición de la familia e inicia gestiones, porque es consciente de la gravedad y comienza a trabajar contrarreloj para evitar otro caso como el de la niña de Jérica fallecida de peritonitis no diagnosticada.

Cano se pone en contacto con un mando del hospital. Quiere saber qué hacer y, sobre todo, quiere recabar la garantía de que la niña podrá someterse a la prueba clave.

Cuatro horas sin ambulancia

En paralelo, con Patricia, la madre sin dormir, a las 11 de la mañana del domingo, y ante la ausencia de radiólogo se solicita una ambulancia para trasladar a Selena al hospital público de Elche. Pasan las horas. Y a las 13, esa ambulancia aún no ha llegado.

Patricia y Daniel están desesperados. El alcalde de Formentera sigue haciendo gestiones y hablando con Patricia. Vuelve a llamar al mando con el que había conversado antes. Finalmente, a las 15 horas, llega la ambulancia: cuatro horas después de haber sido solicitada. Y la niña es trasladada al hospital de Elche.

Alguien, que Patricia no identifica, le dice en ese hospital que llevan todo el fin de semana recibiendo pacientes de Torrevieja porque en este último hospital no hay radiólogos. Por fin, hacen la prueba a Selena. Observan que no hay una inflamación como para tratarse del apéndice. Y preparan el informe.

Patricia lleva 36 horas sin dormir. Está exhausta. Selena, también. Y tras más de una hora de espera, la madre ya no puede más. Daniel, el padre de Selena, decide que ya está bien. Anula la ambulancia, se pone a los mandos de su vehículo y lleva a Patricia y a su hija de vuelta al hospital de Torrevieja. Una vez allí, los médicos, ahora sí, con todas las garantías, dan el alta a Selena con varias indicaciones. Selena continúa en casa. No ha vuelto a vomitar y sigue una dieta blanda.

«Que se abra una investigación»

Patricia, en su carta al Defensor del Paciente elogia la labor de los médicos y el personal, pero pone el acento en «la malísima gestión que hay en el hospital de Torrevieja». Y agrega, en referencia al personal: «Estaban muy frustrados con toda esta situación que hay en el hospital de Torrevieja».

La carta al Defensor del Paciente la escribe Patricia este martes, 2 de mayo. Este miércoles, 3 de mayo, ha recibido la respuesta, a la que también ha tenido acceso OKDIARIO, en la que se le dice que «lo más oportuno es que realices una reclamación por escrito» al consejero Miguel Mínguez, en la que explique lo sucedido «y solicitar que se abra una investigación y se depuren responsabilidades, así como que se adopten las medidas ante la falta de un radiólogo de guardia».

Para Francisco Cano, el alcalde de Formentera de Segura, no hay dudas: «El problema de la ambulancia es la consecuencia de haber centralizado el CICU en Valencia». Aún agobiado y todavía más enfadado, reclama soluciones: «Es muy grave lo que ha pasado. Menos mal que no ha sucedido lo de Jérica. Esto, no puede suceder».

El hospital público de Torrevieja pasó de gestión privada a pública en octubre de 2021. Desde entonces, como ha venido reflejando OKDIARIO, los problemas han sido continuos.