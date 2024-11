Guillermo, el vecino indignado al que Sánchez acusa de ultra: dueño de un vivero y «padre ejemplar»

El pasado domingo 3 de noviembre de 2024 quedará marcado para siempre en la historia de España. En las calles de Paiporta, una de las localidades que más se ha cebado con la DANA, decenas de personas canalizaron su ira contra los Reyes, Carlos Mazón, y especialmente, contra un Pedro Sánchez que fue el único en huir de la zona ante la avalancha de indignados. El presidente del Gobierno abandonó el lugar entre golpes a su vehículo oficial y, por ello, entre la jornada del martes y miércoles fueron detenidas y puestos en libertad tres personas.

Pedro Sánchez atribuyó este ataque a «grupos ultras perfectamente organizados», pero nada más lejos que la realidad. Una de las personas detenidas el miércoles fue Guillermo M.G., un vecino de la localidad cercana de Godella que no era más que un ciudadano indignado que había acudido el domingo a ayudar a las personas más necesitas.

Horas después de pasar por Juzgado de Instrucción número 3 de Torrent y ser puesto en libertad provisional sin medidas cautelares, al negocio que regenta acuden en peregrinaje decenas de periodistas ávidos de conocer su testimonio.

Entre ellos, los reporteros de OKDIARIO, que conocen de primera mano por parte de su entorno que el móvil de Guillermo M.G., no deja de sonar desde la tarde del miércoles. No contestará y tiene que ver con el miedo escénico de una persona que no ha nacido para copar titulares. «Está asustado y es normal, perdió los nervios en un momento», confiesa a este periódico una persona cercana a su entorno que pone de manifiesto la bondad de un «padre de familia ejemplar» que se dejó llevar por el ímpetu en un momento determinado.

«Persona normal y dueño de un negocio»

Lejos de ser un «violento» o «ultra», como llamó Pedro Sánchez a las personas que se agolparon cerca de su coche, Guillermo M.G., es una persona normal y corriente al que su buen hacer en los negocios le ha servido para sacar adelante a una familia. Incluso, teniendo que cambiar de comunidad autónoma para poder tocar con la mano los sueños de la adolescencia. Por ello, desde su entorno ponen énfasis en que es el «dueño de un negocio y una persona sin problemas».

Así que los clichés del presidente del Gobierno no valen con Guillermo M.G., que está siendo investigado, según informó el Ministerio del Interior, por delitos «presuntamente relacionados con daños en el vehículo del presidente del Gobierno y en otro de su escolta». Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Torrent ha abierto un procedimiento por los delitos de atentado, desórdenes públicos y daños. Así que, tras ser detenido en la jornada del miércoles, Guillermo M.G. ha quedado en libertad provisional sin medidas cautelares a la espera de que siga la investigación.

«Ultras perfectamente organizados»

Pedro Sánchez fue el centro de la ira de los vecinos de Paiporta y los que han sufrido en sus propias carnes la riada más devastadora del siglo en los pueblos colindantes a Valencia. Por ello, el presidente del Gobierno huyó de la localidad siendo escoltado rumbo al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) desde el que dio una rueda de prensa para centrar estos ataques en grupos «ultras perfectamente organizados».

«Estoy bien y agradezco las muestras solidaridad», dijo minutos después de vivir los que probablemente fueron sus peores minutos como presidente. «No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española, lo que quiere es mirar hacia delante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad», apuntó.

Sin ser preso de los nervios del momento, Sánchez siguió en la misma línea durante su comparecencia del martes después del Consejo de Ministros. «Si uno mira las imágenes de la visita del pasado domingo, es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima», comenzó diciendo el presidente, que quiso volver a poner el foco en los ultras. «Por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible a las autoridades que estábamos allí presentes», finalizó.