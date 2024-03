Gordo es un perro de cruce entre american stanford y pitbull. Desde este lunes, este can de 7 años camina por las calles de La Cala de Villajoyosa con la vitola de héroe que gracias a sus aullidos despertó a su dueño en pleno incendio en un edificio en la localidad alicantina de Villajoyosa. Con su dueño, Matheusz Scibura, un polaco que hace 34 años viven en España, fue casa a casa alertando a los vecinos: «Gordo fue el que avisó. Gracia a él me despierto y me asomo al balcón. Veo fuego en la torre tres. Y subí por las escaleras hasta el piso 10 llamando tiemble a timbre, planta a planta y puerta a puerta para hacer lo que buenamente se puede». Si no, ahora estaríamos durmiendo todos», explica orgulloso Matheusz.

Gordo nació hace siete años en Guadalajara. Formaba parte de una camada en la que había otro cachorro. A los cinco meses de vida, su suerte estaba echada: iba a marchar a Rusia como regalo a una mujer de esa nacionalidad y su hija.

Pero en el camino se cruzó Matheusz, Maty para los amigos: «Figúrate. La señora rusa y su hija pasaban 17 horas diarias fuera de casa. Aquello, no podía ser». Maty convenció a su propia madre. Y entre una y otro, Gordo se quedó con ellos. Una vida apacible en el campo. Escuchando el sonido del viento y dando largos paseos.

Pero de nuevo, otro giro del destino llevó a Gordo y a Maty a Alicante. En concreto, a La Cala de La Vila. Y allí es donde ha salvado vidas. Mientras Maty relata su historia a OKDIARIO, Gordo se queja. No ha dormido. Y le incomoda en cierto modo tanta popularidad. «Es importante que se sepa su historia. Estos perros tienen mala fama. Pero no hay malos canes, sino animales a los que no se enseña bien». Cuando Gordo oye hablar así a Maty se sienta de nuevo en el suelo. Aúlla profundo y su binomio humano lo abraza. Es su recompensa por salvar decenas de vidas. Y es el premio que a él le hace feliz.