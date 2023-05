Feijóo ante la cita de Sánchez y Biden: «Como vea el Air Force One lo mismo quiere uno igual para él»

«He venido en tren, no en Falcon. Y me he tomado un café y no había figurantes en el sitio. Y, para que alucinéis, para entrar en el acto no les hemos pedido el DNI a nadie. Estáis aquí libremente». Este ha sido el demoledor arranque de la alocución del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el acto celebrado en Valencia, con un discurso en el que ha caricaturizado a Pedro Sánchez. Una alocución que ha tenido su momento cumbre cuando Feijóo ha ironizado sobre la visita de Sánchez al presidente de los Estados Unidos Joe Biden: «Me temo lo peor. Va a ver sus coches, sus aviones, la reacción es imprevisible. Como se acerque al Air Force One lo mismo quiere uno igual para él».

Feijóo ha arrancado su intervención con un tono de ilusión: «Querida alcaldesa Catalá, querido presidente de Mazón: ese va a ser el fin de campaña el 29 de mayo. ¿A qué suena bien?». Para, a continuación, iniciar una crítica cargada de ironía pero demoledora a la vez hacia Pedro Sánchez: «Voy a contaros algo que me ha ocurrido esta mañana. Lo primero que tengo que decir es que he venido en tren. No he venido en Falcon. He hablado con todo la gente que me he encontrado: en la estación, en la calle, sin casting previo. También, quiero confirmaros que me he tomado un café y no había figurantes en el sitio».

Además, ha añadido que: «Y también, para qué alucinéis de forma definitiva, para entrar en este acto no hemos pedido DNI ni que nos firme un manual de buena conducta a nadie. Estáis los que habéis querido estar y estáis aquí libremente».

Para después, y sobre la base de lo dicho lanzar un claro mensaje a todos los candidatos: «Ningún cargo os dará el derecho a aislaros de la gente como está haciendo Sánchez en los últimos años».

Pero el mensaje más demoledor de Feijóo aún estaba por llegar. Ha recordado que Pedro Sánchez «está a unas horas de reunirse con Biden. Va a ver sus coches, va a ver sus aviones, verá su larga comitiva: la reacción es imprevisible. Como se acerque al Air Force One, lo mismo quiere uno igual para él. Espero y deseo que no lo haga», ha concluido.

Tras todo ello, y ya en un tono serio y directo ha dejado muy claro Feijóo que: «Estamos aquí para servir a la gente, a los que nos votan y a los que no. Para atender qué es lo que quiere la gente» y se ha comprometido a que «cuando sea presidente del Gobierno estaré entre la gente, escuchando lo que me quieran decir en cualquier pueblo, ciudad o comunidad autónoma».