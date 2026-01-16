El director de Emergencias en la DANA deja de coordinar los consorcios de bomberos a decisión propia

Alberto Martín Moratillas, quien fuera director general de Emergencias de la Generalitat Valenciana durante la DANA del 29 de octubre de 2024, y por tanto número 3 de facto en el organigrama de la entonces consellera, Salomé Pradas, ha dejado el cargo que actualmente desempeña en la Administración autonómica, que es el de director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), este viernes. Su relevo es Andrés Balfagó Monteagudo. Este último, era, hasta ahora, el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón. Martín Moratillas es funcionario de carrera en el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante.

Martín Moratillas deja su actual responsabilidad a 21 días, tres semanas, de declarar en calidad de testigo, ante la juez Nuria Ruiz Tobarra. Esta última, la titular de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia) y la magistrada que dirige las diligencias previas en el caso de la DANA.

No es la primera vez que el ahora dimitido deja la Generalitat Valenciana. Lo hizo, por vez primera, en los meses que precedieron al inicio del pasado verano. Fue el 13 de mayo de 2025 cuando dejó la dirección general de Emergencias, si bien ya un mes antes, en abril de 2025, ya se especulaba con su salida en los círculos políticos valencianos próximos a la Generalitat.

En esa dirección general le relevó entonces el coronel Vicente León Zafra, Este último, fue quien dirigió el escuadrón de helicópteros españoles en la recuperación del islote de Perejil, que había sido tomado previamente por Marruecos, lo que ocurrió en el verano de 2002.

Aquel, fue un viaje de ida y vuelta a la Administración autonómica para Martín Moratillas. Y se produjo a fin de consolidar una plaza de funcionario de carrera en el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante, donde ya trabajaba con anterioridad a su incorporación a la Administración autonómica.

Así, el 25 de junio de 2025, Martín Moratillas volvió a incorporarse a la Consellería de Emergencias, que en esos momentos ya encabezaba Juan Carlos Valderrama, tras la salida de Salomé Pradas, semanas después de la DANA. Pero, en esta nueva etapa, Martín Moratilla fue destinado a otra dirección general: la de Coordinación de los SPEIS. Es decir, de los tres consorcios provinciales. Uno, por cada una de las diputaciones.

Se da la circunstancia de que, como en el caso de Salomé Pradas, Martín Moratillas fue nombrado director general de Emergencias en el verano de 2024. Es decir, coincidiendo con el momento en que Vox abandonó el Ejecutivo, entonces presidido por Carlos Mazón. Pradas relevó también a quien hasta ese momento ostentaba la responsabilidad al frente de la consellería antes citada, Elisa Núñez.