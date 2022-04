Bronca en las Cortes Valencianas y demoledora respuesta del diputado del Partido Popular Miguel Barrachina al de Compromís, Josep Nadal. El segundo, interrumpió la intervención del primero durante el Pleno para acusarle de ser «un miserable» por una mención al caso que se sigue en los juzgados por los abusos a una menor tutelada por parte del entonces marido de la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra. Y Miguel Barrachina le respondió: «Lo miserable, es que usted guarde silencio cómplice cuando se abusa reiteradamente de una niña de 14 años».

El ‘caso Oltra’ es como se denomina a la causa que sigue el juzgado de instrucción 15 de Valencia para averiguar si cargos y/o personal de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra (Compromís), taparon, supuestamente, las denuncias de la menor abusada por el entonces marido de la vicepresidenta. Ese caso ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) porque el juez de instrucción ha solicitado la imputación de Oltra, que él no puede decidir debido a la condición de aforada de la vicepresidenta valenciana.

Sin embargo, no era esa cuestión la que se debatía en el hemiciclo valenciano, sino otra referida a infraestructuras ferroviarias. En la intervención previa a la suya, el diputado popular Miguel Barrachina, escuchó de boca de la diputada de Compromís la palabra «maltrato», pero referida a la cuestión de las infraestructuras. Y, por ahí, arrancaron las palabras de Barrachina: «Cuando escucho a Compromís hablar de maltrato le presto a atención. Saben de lo que hablan. A la niña abusada reiteradamente sólo la juez le pidió perdón. Ustedes, nunca. Por tanto, cuando escucho hablar de maltrato, con 13 imputados y Mónica Oltra camino del banquillo, le presto atención. Usted sabe de qué habla», dijo el diputado popular.

En ese momento, desde la bancada de Compromís, Josep Nadal le espetó: «Eres un miserable». Y ahí comenzó una monumental bronca. El presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, también de Compromís, preguntó a Nadal si reitiraba lo que acaba de decir, para sentenciar a continuación: «Señorías, no admito palabras que ofendan al decoro de esta cámara».

Pero dio igual. Nadal siguió hablando y señalando a Barrachina mientras Morera insistía: «Es inadmisible que se corte al orador que está en el uso de la palabra». Jorge Bellver, miembro de la Mesa que pertenece al Partido Popular se dirigió en ese preciso instante a Enric Morera. Le pidió que constaran en acta las palabras de Nadal. . «No estaba en el uso de la palabra y, por tanto, no va a constar en ningún tipo de acta», sentenció entonces Morera ante un atónito Bellver, que no entendía cómo el ataque de Nadal quedaba fuera del acta de la sesión de las Cortes.

A todo esto, Morera volvió a dar el uso de la palabra a Barrachina, que se dirigió, directamente, a Josep Nadal: «Lo miserable, señor Nadal, es que usted guarde silencio cómplice cuando se abusa reiteradamente de una niña de 14 años, cuando su Consejería tiene 13 imputados, cuando a la niña la llevan esposada y un juez le dice a Mónica Oltra que estaría imputada si no fuese porque es aforada. Y, usted, guarda un miserable silencio cómplice, señor Nadal. Eso, es ser miserable». La bancada popular irrumpió en aplausos al orador.

Pero no acabó ahí. Porque entonces Miguel Barrachina se dirigió al presidente de las Cortes Valencianas, que le había pedido que se refiera a la moción que había motivado su intervención. Y el orador respondió al presidente de las Cortes: «Es que he escuchado lo de miserable, que parece que usted no lo ha oído perfectamente», para a continuación, continuar: «Miserable es aquellos que dicen una cosa en la oposición y hacen la contraria en el Gobierno», mientras señalaba a la bancada de Compromís.

Josep Nadal, tal como publicó en su día OK DIARIO, es el mismo diputado que llamó «facha» y «gilipollas» al presidente de Aragón y secretario general de los socialistas aragoneses Javier Lambán en twitter por publicar un tuit que, en el fondo de su contenido, hacía un llamamiento a la reconciliación