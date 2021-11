Un grupo de feministas han tratado de boicotear el acto titulado «Otras políticas» donde han participado este sábado Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Mónica García y, entre otras, Ada Colau. Tras casi dos horas de conversación, unas mujeres se han levantado y han empezado a gritar proclamas como: «¡No sois clase obrera!» o «¡Reaccionarias!». Se trata de un nuevo escrache organizado por el colectivo Frente Obrero que ya anteriormente habían mostrado su descontento con estas dirigentes políticas y con otros como Pablo Iglesias o Íñigo Errejón.

La protesta ha paralizado el acto durante cinco minutos. Después de que el pública coreara a estas feministas críticas gritos de «¡fuera, fuera!», Mónica Oltra ha tomado la palabra visiblemente enfadada. Cabe señalar que ella ejercía como anfitriona del acto. «Clase obrera somos todas nosotras, todas somos hijas de la clase obrera. Yo nunca os he visto a vosotras en frente de la patronal reivindicar a la clase obrera», ha lanzado.

En este sentido, desde la organización del acto se ha comentado que esperaban esta protesta. «En un acto con aforo libre era esperable algo así», ha comentado la presentadora del encuentro, la periodista Carolina Ferre. En un primer momento ha habido un amago de dar un micrófono a las manifestantes para que se entendieran sus reivindicaciones. No obstante, al final les han trasladado con un punto de sorna: «Aquí hemos venido a escuchar. No se os entiende. Poned un tuit o enviadnos un whatsapp».

«Algo maravilloso»

Por su parte, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, justo antes de ser interrumpida ha comentado que entiende el malestar de la ciudadanía con la política. Ha descartado la idea de que «todos los políticos son iguales» y, además, ha recordado que como es ministra de Trabajo, «lo normal» sería ser recibida «a gorrazos por la calle» allá a donde va.

Previamente, la ministra ha querido centrar su discurso en que este sábado es el arranque de un proyecto político que trascenderá Podemos y las siglas de la izquierda institucional. «Estamos en el comienzo de algo que va a ser maravilloso», ha enfatizado. «No hemos hecho más que un humilde acto que ha desbordado las expectativas», ha destacado la militante del PCE que ha sido recibida con numerosos aplausos y al grito de «presidenta, presidenta» al comienzo de su intervención en la charla.

El día ha empezado muy pronto en Valencia. Desde las ocho y media de la mañana había personas haciendo cola para entrar en el Teatro Olympia. Llegadas las 11 ha comenzado el acto organizado por la vicepresidenta del Gobierno valenciano y dirigente de Compromís, Mónica Oltra y donde, además de Yolanda Díaz, ha participado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la líder regional de Más Madrid, Mónica García; y la portavoz del MDyC en Ceuta, Fátima Hamed.

«Las próximas generaciones»

Ada Colau ha subrayado que el camino se hace andando y hay que hacer muchos actos como estos y sacar la política del electoralismo y la batalla de las siglas porque esto «va de personas». «El reto no son las próximas elecciones, sino el futuro de las próximas generaciones», ha subrayado.

La líder de Más Madrid en la Asamblea de Vallecas ha insistido en que se deben normalizar los diálogos, frente a la normalización «de los gritos por encima del diálogo y los insultos por encima de la escucha». De esta forma, ha abogado por bajar «de la política estruendosa a la política de la gente». García ha bromeado con que es «el primer aquelarre» en el que participa, en referencia a las críticas de la secretaria general del PP valenciano, María José Catalá, que había definido el acto de «aquelarre feminista».

Por su parte, Mónica Oltra ha expuesto que el acto tenía que ser «manejable», para justificar la asistencia de unas participantes sí y de otras no como Irene Montero y Ione Belarra. «Somos todas las que estamos aunque no estamos todas las que son pero representamos a muchas que no están. No nos apetecía que en el acto estuviera Isabel Díaz Ayuso», ha soltado con displicencia.

En la misma línea de defensa, la portavoz del MDyC en Ceuta, Fátima Hamed, que ha sido la que menos ha hablado, ha repetido la importancia de escuchar, no para responder sino para tratar de entender al otro.