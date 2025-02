Clamor contra Diana Morant por su viaje a la Antártida: «No has pisado aún los pueblos de la DANA»

El viaje de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de Pedro Sánchez, Diana Morant, a Isla de Livingston, en la Antártida, a más de 12.500 kilómetros de España, que ella misma ha divulgado en sus rrss, ha enervado a los valencianos que han sufrido los descomunales y desoladores efectos de la DANA. Y, también, y entre otros, a miembros de la comunidad científica y profesionales de terceros países pendientes de la homologación de sus títulos en España.

Así, en relación a las riadas que han asolado 103 municipios de la provincia de Valencia este 29 de octubre, en un comentario a la publicación de la propia Diana Morant, que es también secretaria general del PSOE valenciano, en X, se puede leer: «Dilapidando el dinero de los españoles y de Valencia». Mientras otro usuario no acaba de creer que la ministra esté en la Antártida: «¿En serio te has ido a la p… Antártida y no has pisado aún los pueblos de la DANA?»..

El viaje de Diana Morant a la Antártida se ha producido, también, en pleno enfado de los profesionales extranjeros por el enorme retraso en la homologación de los títulos universitarios a los profesionales. Y en un momento en que también se han encendido las alarmas en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), donde su directora y su gerente han sido destituidos y donde el PP ha acusado también a la ministra de «despilfarro».

En los dos últimos fines de semana, Diana Morant ha estado en Valencia, en el congreso para revalidar la secretaría general del PSOE valenciano, en el primero de este mes de febrero. Y en la Antártida, ahora, donde además ha sido objeto de una entrevista para la tele pública de más de seis minutos.

También, han sido varios los que han protestado por el retraso en las homologaciones de los títulos universitarios conseguidos en el extranjero. Llama la atención las protestas a la ministra por los retrasos que están sufriendo las homologaciones de profesionales venezolanos que han venido España: «Los psicólogos venezolanos esperamos por nuestra homologación desde hace varios años. ¿Por qué no se está cumpliendo la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo donde se establece que los expedientes se revisan según el orden», afirma una usuaria de X.

Pero, sin duda, las críticas más duras son por la DANA de Valencia, donde incluso se cuestiona si ella estuvo en la zona cero en los días más duros tras la descomunal riada: «Por favor, ministra Diana Morant, ¿podrías compartir tus actuaciones sobre el terreno durante y después de las riadas de Valencia? Tengo interés científico en el cambio climático… y en la gente».

Otro usuario critica también el viaje de Diana Morant en relación con la DANA: «Dilapidando el dinero de los españoles y de Valencia». Y una tercera persona protesta: «El dinero que ha costado que vaya la tipa esta a la Antártida mientras los valencianos se mueren del asco».