La síndica del Partido Popular en las Cortes Valencianas, María José Catalá, ha afirmado hoy que las palabras del presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, del pasado lunes en el inicio del debate de Política General de la Comunidad Valenciana «se las lleva el viento, como sus hospitales de campaña». Catalá ha agregado que Puig «mintió cuando dijo que aceptaba mis pactos».

«Hoy -ha dicho Catalá- nos hemos encontrado con la dura realidad. Y es que las palabras del señor Puig del pasado lunes se las lleva el viento, como sus hospitales de campaña». Catalá ha lamentado que Puig rechace «rechace los acuerdos que le planteamos desde el Partido Popular para solucionar el problema de la Financiación, Agua y falta de Infraestructuras”.

Catalá se ha referido así a la mano tendida que el PP ha ofrecido al socialista Puig en el debate de Política General de la Comunidad Valenciana, que se desarrolla hoy, en su segunda jornada, en las Cortes valencianas. En ese sentido, el Partido Popular había planteado tres grandes pactos a Puig en tres temas esenciales para la Comunidad Valenciana: Financiación, Agua e Infraestructuras, «y a la vista está que no están dispuestos a pactar, a cumplir su palabra y a llevarlos a cabo». «No quieren pactar la Financiación, no les preocupa el tema del Agua y no quieren mejorar las inversiones en materia de Infraestructuras”, ha afirmado María José Catalá.

Catalá ha explicado que «no hay ninguna propuesta de resolución de los grupos que sustentan al Consell que haga referencia a la problemática del Agua que está viviendo» en la Comunidad Valenciana».

«Estamos muy decepcionados y sólo hay dos posibilidades», ha dicho Catalá: «La primera, que Puig ya no pinte nada entre los grupos que sustentan el Consell y lo segundo es que mintiera deliberadamente el lunes en su intervención,”. «Creía que Puig tenía palabra y no la tiene», ha añadido, Catalá. “Nosotros queremos bajar impuestos, la izquierda valenciana propone subir impuestos. Hemos puesto sobre la mesa mejorar la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales» y desde el Botànic «rechazan que los valencianos tengan la financiación justa para hacer frente a estas políticas”.

La propuesta de la Financiación presentada por el Partido Popular fue rechazada por el Botánic, que pretendía, entre alguna otra cuestión, que los populares retirasen de la misma el punto que reclama poner en marcha la nueva financiación en 2022. Según revelaron Rubén Ibáñez (PP) y José Muñoz (PSOE) desde la tribuna de oradores, ambos hablaron antes de la sesión parlamentaria, pero el PP se mantuvo firme en su convicción de que este punto debía continuar en la propuesta, porque considera esencial que el nuevo sistema de financiación se ponga en marcha de inmediato o, de no ser así, la creación de un fondo de nivelación de 1.336 millones de euros.