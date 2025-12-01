Cae en España la primera célula terrorista aceleracionista: el sector más violento del neonazismo

La Policía Nacional ha desarticulado en Castellón la primera célula terrorista en España de carácter aceleracionista, el sector más violento del neonazismo. Las autoridades han detenido a tres personas relacionadas con The Base, una organización que actúa internacionalmente y defiende el supremacismo blanco en su versión más extrema. Está considerada terrorista por la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

La investigación policial comenzó a principios de este 2025, cuando los agentes localizaron a un sujeto radicalizado, en el que observaron una alineación con los postulados de The Base.

Los agentes dieron con una célula integrada por dos personas más, y juntos habían realizado varios entrenamientos tácticos, haciendo uso de técnicas y material paramilitares. Estos dos miembros también estaban radicalizados en su estilo de vida, y se mostraban dispuestos a cometer atentados terroristas en varios países, con el objetivo de destruir las instituciones democráticas de Occidente.

Por su parte, el líder de la célula estaba en contacto directo con el fundador de The Base. Éste hizo, un mes antes, un llamamiento alentando al refuerzo de sus divisiones expandidas internacionalmente. Las instaba a cometer ataques selectivos.

Asimismo, los detenidos usaban las redes sociales para captar militantes. En ellas se podía ver cómo habían endurecido su discurso radical: enaltecían las acciones violentas de otros grupos terroristas, compartían contenido aceleracionista y manifestaban abiertamente su deseo de contribuir a la causa con ataques.

Llegado el momento, la Policía Nacional realizó cinco registros en Castellón, donde se incautaron de nueve armas -dos de ellas de fuego-, munición, una veintena de armas blancas, equipamiento táctico militar y material y documentación aceleracionista, como propaganda neonazi y de la organización a la que pertenecían.

La organización neonazi The Base (La Base) nació en 2018 para luchar por la supremacía blanca y desatar una guerra racial. Su estrategia pasaba por la creación de una red internacional con células capacitadas militarmente, para lo que se autogestionan en campos de entrenamiento, con el objetivo de ejecutar atentados terroristas.

La investigación policial de Castellón sigue abierta, dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, que ha decretado el ingreso en prisión del líder del grupo. A todos se les acusa de los delitos de pertenencia a organización terrorista y captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas, así como tenencia ilícita de armas.