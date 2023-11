Barrera elimina la subvención a la cátedra del poeta fetiche del independentismo que exaltó Armengol

El vicepresidente primero del Gobierno valenciano y consejero de Cultura Vicente Barrera (Vox) no sólo eliminará la subvención del espacio de difusión dedicado al considerado padre de los países catalanes, el escritor Joan Fuster. Además, también ha fulminado una subvención directa de 50.000 euros a la Cátedra Vicent Andrés Estellés, un poeta fetiche del independentismo al que exaltó la nueva presidenta del Congreso de los Diputados y ex presidenta balear Francina Armengol durante su alocución en la jura de Leonor.

Vicent Andrés Estellés fue uno de los tres poetas a los que Francina Armengol incluyó en su discurso de tan significado día en lo que pretendía ser un gesto a las lenguas cooficiales.

El caso de Vicent Andrés Estellés, según publicó ese día OKDIARIO, tiene un especial significado, pues su obra es referencia para el separatismo. La cita utilizada por Armengol de uno de sus poemas fue: Allò que val és la consciència de no ser res si no s’és poble, que traducida al castellano es: Aquello que vale es la consciencia de no ser nada si no se es pueblo.

Una cita, la de Francina Armengol, que fue elogiada más tarde también por el ex presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig a través de una publicación en su perfil de X, el antiguo twitter.

Ximo Puig afirmó entonces que «escuchar hoy los versos de Vicent Andrés Estellés en el Congreso de los Diputados ayuda a entender mejor la esencia de este país diverso». Y concluyó su comentario con un: «Gracias, Francina».

Frente al elogioso comentario de Ximo Puig, la mención a Vicent Andrés Estellés por parte de Francina Armengol en la jura de Leonor enfadó al separatismo. En concreto, el diputado de Junts Francesc Dalmases calificó de «falta de respeto a la obra de Estellés y a su memoria» el uso de aquel pasaje por parte de Armengol «para entronizar a quien está a las antípodas de su concepción de pueblo: un Borbón, una verguenza».

Este lunes, Vicente Barrera ha mencionado esa subvención directa de 50.000 euros que, precisamente, el Ejecutivo de Ximo Puig había concedido a la Cátedra Vicent Andrés Estellés como una de las partidas que han sido eliminadas de las nuevas cuentas autonómicas valencianas, las primeras que elabora el Ejecutivo que conforman Partido Popular y Vox.

Ha sido en el transcurso de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, en la que el vicepresidente valenciano ha desmenuzado las claves de su nuevo presupuesto tanto para Cultura como para Deportes. Unas cuentas que, según ha explicado Vicente Barrera, están fundamentadas en «la libertad, el respeto a la ley y el uso racional de los fondos públicos».

La Cátedra Vicent Andrés Estellés fue una iniciativa de Raquel Tamarit (Compromís), que era consejera de Cultura del Gobierno Valenciano de Ximo Puig en 2022. En concreto, tras la extinción de la fundación del mismo nombre del ayuntamiento valenciano de Burjasot.

Así, según resolución de 19 de enero de 2023, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que como se ha dicho dirigía Raquel Tamarit, modificó el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023 para darle cabida. El destino de esa subvención fue la citada cátedra de la Universidad de Valencia, con un coste previsible entonces de 50.000 euros. Ahora, quedará eliminada de las nuevas cuentas de la autonomía.