El alcalde de Alicante Luis Barcala ha anunciado hoy que el expediente abierto por el Ayuntamiento de Alicante para esclarecer los supuestos ‘enchufes’ en las oposiciones de la Policía Local revisara toda la gestión del citado proceso «desde el principio y hasta ahora mismo» con el fin de que no pueda generarse sombra de duda y que «si algo no se ha hecho bien», se corrija con «total contundencia». Se trata de rastrear los enchufes en un procedimiento del que Barcala ha dicho que será totalmente transparente y que, por ello, será también entregado a todos los partidos políticos con representación en el Consistorio y a los medios de comunicación. El expediente será trasladado a la Fiscalía si del mismo se derivan hechos constitutivos de posibles delitos y será instruido por técnicos desde la Jefatura de Recursos Humanos, según han confirmado a OK DIARIO fuentes próximas al mismo.

Lejos de esconderse, el alcalde de Alicante Luis Barcala ha tomado ya las primeras iniciativas para esclarecer lo acontecido en el que era el primer proceso selectivo para incorporar de modo inmediato a 92 nuevos agentes a la Policía Local desde 2017. El procedimiento está en cuestión porque 60 de los 92 primeros puestos del proceso los copan supuestamente familiares de agentes, políticos, sindicalistas y contratistas del Ayuntamiento, generando un halo de graves dudas que el primer edil quiere resolver cuanto antes, consciente de las imprevisibles consecuencias que puede generar.

El Ayuntamiento, según fuentes municipales, mantiene abierta la puerta de denunciar el caso ante la Fiscalía, pero antes de adoptar cualquier medida quiere saber qué se desprende del expediente que esta misma mañana ha encargado el alcalde al concejal de Seguridad José Ramón González. Y que este, a su vez, ha derivado a la Jefatura de Recursos Humanos, según las mismas fuentes, para la averiguación de los hechos.

Barcala pretende con ese expediente contar con elementos de juicio para «evaluar qué es lo que puede haber sucedido o no sucedido». En definitiva: «Tener una idea exacta de todo el procedimiento con la finalidad de poder tomar las medidas que correspondan si hubiera que tomarlas». «Aquí, -ha dicho Barcala- la finalidad es que no pueda generarse sombra de duda. Si algo no se ha hecho bien, se va a corregir con total contundencia».